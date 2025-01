Carlo Costanzia acusado de una supuesta agresión a un paparazzi

Carlo Constanzia vuelve a estar en el centro de la polémica. El programa 'Fiesta' arrancó su programa asegurando tener pruebas que confirmarían que Carlo habría agredido a un paparazzi a las puertas de su domicilio cuando Alejandra Rubio no estaba en casa.

El paparazzi que se sentaba en el plató, y que no quiso desvelar su identidad, contó su testimonio mostrando unas imágenes que confirmarían que Carlo habría agredido a dos fotógrafos a las puertas de su casa y que este les habría lanzado huevos.

Una información que Alejandra Rubio negaba tajantemente a través de un mensaje dirigido a Marisa Martínez Blázquez asegurando que el pasado jueves Carlo no estaba en casa cuando sucedieron los hechos: "Pero si el jueves Carlo no estaba en casa. Me parto en serio. Yo fui a trabajar y él estuvo todo el día en el estudio",

El paparazzi también reveló que no es la primera vez que ocurre ya que a un compañero suyo le habían llovido yogures. Según este paparazzi, a "Carlo Costanzia lo que le molesta es que estemos allí y a él le encanta provocar. Tengo muchos años en la calle y sé de lo que hablo".

Carlo ha reaparecido este domingo ante las cámaras y con tono serio y enfadado, ha hablado de esta denuncia pública de agresión a un paparazzi: "Acusar a una persona de una supuesta agresión es algo bastante grave, más en mi situación, más sin haber denuncia, más sin pruebas, os pediría que aclararais bien las cosas".

Consciente de que hay que "dar contenido a los programas y que nos hemos tenido la mejor relación desde nuestro principio", Constanzia ve la acusación "un poco kafkiana y fuera del mundo". Además ha dejado claro que él no ha agredido a ningún fotógrafo con huevos o comida: "Nadie ha tirado huevos, comida no tiro y si tengo algún problema sabéis que os lo digo" y ha advertido que va a tomar medidas legales: "Por desgracia tendré que tomar medidas necesarias para que no salgan estas cosas porque una agresión es una cosa bastante grave y más en mi situación".