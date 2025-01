Almeida y Teresa Urquijo planean mudarse a un céntrico barrio de Madrid ante su próxima paternidad

José Luis Martínez-Almeida agradeció este lunes "todo el cariño" que él y su mujer, Teresa Urquijo, están recibiendo desde que anunciaron que esperan a su primer hijo, y aseguró que cogerá la baja de paternidad no solo por "imperativo legal" sino también "por convicción".

"Cojo la baja por paternidad no solo por imperativo legal, sino por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida que no debe perderse ni un segundo", subrayó el alcalde de Madrid Almeida en un desayuno informativo. "No lo voy a negar. La felicidad es completa. Yo ya no lo esperaba, tengo que decirlo", agregó el regidor, quien también apuntó que hace apenas un año no esperaba ni casarse ni ser padre.

Ante el importante cambio que está por venir, la pareja ha decidido buscar casa para mudarse antes de la llegada del bebé. Así lo adelanta El Debate, que asegura que el barrio elegido es Chamberí, en Madrid, el mismo en el que vive Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un céntrico e histórico barrio de la capital y para encontrar la vivienda ideal cuentan con la ayuda de Beatriz Moreno de Borbón, madre de Teresa, y de Casilda Martínez-Almeida, hermana del alcalde.

Hasta ahora convivían en el piso de soltero que Almeida compró en 2008 cerca del Paseo de la Castellana y la llegada de Teresa supuso un cambio a mejor en la vida del regidor madrileño. Ayer fui a la compra (...) Lo mío no era una nevera, era un desierto... Es muy agradable ver la nevera llena. Yo antes comía muy poco y lo que comía no era sano ni recomendable. La salud es algo que debo agradecer", confesó en una entrevista en televisión.

"No es fácil adaptarte después de 49 años. Ella tiene que tener más paciencia que yo. Las manías se van acumulando con el tiempo. Estoy muy feliz e ilusionado. Las cosas se notan en la cara, para qué negarlo", reconoció.

Ahora que es un hombre casado, Almeida reconoce que tiene más ganas de pasar tiempo en casa con su mujer: "Ahora me voy a casa y alguien por primera vez me está esperando en casa. Se concilia mejor la vida". La pregunta sobre su futura paternidad es la que más se repite y él confiesa que está ilusionado. "Pronto o tarde, me gustaría serlo. A ella también le gustaría. Esas cosas que sean cuando tengan que ser. Esperemos que pueda ser, pronto tarde o en el medio plazo, pero que pueda ser".