El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que él y su esposa, Teresa Urquijo, están esperando su primer hijo. La noticia fue compartida a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto junto a Teresa acompañada del mensaje: "Pronto seremos tres en la familia". Según ha podido saber Chic, el bebé se espera para principios de verano, entre los meses de junio y julio.

La llegada de este bebé supone un momento muy especial para la pareja, que celebró su boda el 6 de abril de 2024 en una ceremonia multitudinaria con cerca de 400 invitados, incluyendo representación de la realeza.

Reflexiones sobre la paternidad

En una entrevista para el pódcast de Vicky Martín Berrocal, Almeida ya había compartido su deseo de formar una familia y cómo veía el futuro como padre. "No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre abuelo", comentó entre risas. Con la honestidad que lo caracteriza, añadió: "Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe".

Sin embargo, también expresó ciertos sentimientos encontrados por no haber dado este paso antes: "Me hubiese gustado ser padre con más tiempo, porque, por una pura cuestión biológica, me voy a perder muchas cosas de mis hijos. No voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo", confesó . Aun así, mostró optimismo: "Ojalá llegue a los 94 años y pueda disfrutarlo, aunque no podré disfrutarlo en las mismas condiciones".

Un momento de felicidad plena

Almeida describió su vida actual como una etapa de estabilidad y felicidad tanto en lo personal como en lo profesional. A pesar de las intensas agendas de ambos, él y Teresa han logrado construir una relación sólida basada en el apoyo mutuo y el tiempo de calidad: "Cuando llegas a casa y ves todos los días a Teresa, es tranquilidad, es mi refugio en la vida", explicó.

Con la llegada de su primer hijo, la pareja inicia un emocionante capítulo en su vida juntos. Como señaló el alcalde, la guinda a esta felicidad no podría ser otra que la de formar una familia, un sueño que ahora se hace realidad.