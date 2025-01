Rocío Osorno revoluciona las redes con un vídeo junto a su exmarido Coco Robatto

Desde que Rocío Osorno y Coco Robatto anunciaron su separación en 2020, ambos han mantenido una buena relación, compartiendo viajes, planes y numerosos días en familia, especialmente en la casa de la influencer en Sevilla. Momentos que Rocío ha mostrado en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales.

Sin embargo, este fin de semana, un par de vídeos compartidos en redes sociales por la influencer sevillana han desatado una oleada de rumores entre sus seguidores y amigos más cercanos, quienes no han tardado en especular sobre una posible segunda oportunidad entre la creadora de contenido y el diputado nacional de Vox.

En el primer vídeo, la sevillana compartió un momento familiar junto a Coco y sus dos hijos, donde los cuatro aparecían vestidos de manera muy parecida. La influencer explicó que al entrar al salón y ver a su exmarido y a sus hijos, le llamó la atención cómo todos habían coincidido en el estilo de ropa sin haberlo planeado.

"En familia hacemos un buen match" y "La familia siempre es lo primero" fueron las frases con las que acompañó la publicación, que rápidamente se llenó de comentarios elogiando la buena relación que mantienen por el bienestar de sus hijos.

De hecho, la influencer no dudó en responder a una seguidora que comentaba que, "para una foto todo es genial pero el día a día con un ex es duro, no lo coloréis todo de rosa".

"El mayor esfuerzo que he hecho en mi vida es este, y lo compensa todo", aseguró Rocío, dejando claro que su prioridad son sus hijos y su estabilidad familiar.



Sin embargo, el segundo vídeo publicado por Osorno fue el que realmente encendió todas las alarmas entre sus seguidores. En el reels, solo aparecen ella y Coco, intercambiando miradas con una complicidad que no ha pasado desapercibida.

Para el vídeo, la pareja eligió la canción DTMF de Bad Bunny, cuya letra, "Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude", ha sido interpretada por muchos como una señal de un posible acercamiento sentimental.

Además, tanto la frase que la inlfuencer eligió para incluir dentro de la publicación, "Divorciados también podemos seguir tirando fotos", como el texto que también escribió para la misma, "Todo en esta vida tiene solución, salvo una…", ha dejado la incógnita abierta.



Los comentarios no tardaron en llegar. Influencers cercanas a Rocío, como Violeta Mangriñán y Teresa Bass, dejaron claro lo que todos están pensando. "Aquí hay tema pero vamos", comentó Violeta, mientras Teresa escribió: "¡A ver si volvéis ya!". Incluso Rosanna Zanetti, esposa de David Bisbal, se unió al debate con un "¿Aquí hay fuego o soy yo que soy una romántica?".

A pesar del revuelo, ni Rocío ni Coco han confirmado ni desmentido una posible reconciliación. Lo que sí es evidente es que ambos siguen compartiendo una relación especial.