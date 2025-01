Victoria Federica da la cara por su pareja, Borja Moreno, al ser pillados en un restaurante de Madrid

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que va a ser padre con un comunicado en Instagram publicado el sábado en Instagram bajo una foto con Teresa Urquijo: "Pronto seremos tres en la familia". El Alcalde, poco antes de contarlo en Instagram, mandó un mensaje a su equipo más cercano en el que decía "Pronto vais a ser tíos/as. ¡Qué vértigo!"

El pasado jueves por la noche Victoria Federica Marichalar fue pillada con su novio, el empresario madrileño Borja Moreno Oriol en el restaurante Rustik de la calle Barquillo junto a dos amigos más. Como estaba acompañada de su nueva pareja, a quién no le gusta mucho ser conocido por su relación ya que le gustaría permanecer en el anonimato, Victoria se levantó de su asiento, dio la cara por su pareja y acercó a quién le estaba sacando fotos con su móvil para pedirle que no les grabasen más puesto que estaban en un recinto privado cenando tranquilamente y así querían continuar. Borja es relaciones públicas en Trocadero y no quiere que su trabajo también se vea afectado.

Nicolás de Grecia ha anunciado su boda sólo nueve meses después de anunciar su divorcio, con Chrysi Vardinogiannis, descendiente de una de las grandes sagas del petróleo y el transporte marítimo, que pasarán por el altar el próximo 7 de febrero, tan solo nueve meses después del divorcio del príncipe y Tatiana Blatnik. Chrysi fue una de las invitadas a la boda de Teodora de Grecia, que tuvo lugar en septiembre de 2024 en la Catedral de Atenas, y tras meses de rumores sobre un posible noviazgo, la pareja se dejó ver junta en el homenaje que se celebró en Tatoi a puerta cerrada con motivo de los dos años del fallecimiento del rey Constantino II el pasado 16 de enero. Por su parte, Tatiana Blatnik ha usado sus perfiles públicos para hacer una profunda reflexión. "A veces, antes de avanzar tenemos que dar un paso atrás".

Carlo Constanzia se defiende de la acusación de agresión de un paparazzi anónimo. Según el programa Fiesta, Carlo habría agredido a un fotógrafo tirándole huevos desde la ventana. La supuesta víctima, que no ha querido revelar su identidad, asegura que todo sucedió el jueves, en la casa en la que vive con Alejandra Rubio, que aseguró que Carlo ni siquiera estaba en casa el jueves.Carlo ha respondido que él no tira comida y que "acusar a una persona de una supuesta agresión es algo bastante grave, más en mi situación, más sin haber denuncia, más sin pruebas, os pediría que aclararais bien las cosas. Es todo un poco kafkiano."

Fabiola Martínez estuvo en De Viernes, donde aseguró que entiende "como madre" los movimientos de Gabriela Guillén para salvaguardar el bienestar de su hijo. Además en breve presentará su libro. Fabiola, que es la voz de la cordura, aclaró que aunque Bertín no haya sido "el mejor marido", con los dos hijos que tienen en común siempre ha sido "un padrazo".