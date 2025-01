Frank Cuesta muestra las secuelas de su tratamiento contra el cáncer

Frank Cuesta inició recientemente un nuevo tratamiento contra el cáncer con el que convive desde hace más de una década. "Sabéis que tengo una especie de enfermedad ahí metida dentro (...) Todos los eneros me tienen que meter un mollo por la médula y hacer unas cosas y por eso he estado engordando, porque sé que voy a bajar peso. Aunque veáis que bajo de peso o que se me cae pelo, es una cosa normal y ni me estoy muriendo ni me está pasando nada malo", explicó.

En un nuevo vídeo mostrando los nuevos animales del Santuario Libertad, el herpetólogo volvió a abrirse con total sinceridad con sus seguidores. "Ahora mismo este pato tiene más pelo que yo el hijoputa", bromeó quitándose la gorra para mostrar que ya no tiene pelo. En un vídeo anterior anunció que el cambio físico sería notable. "Para mantenerte y para estar mejor tienes que pasarlas putas durante un tiempo", reconoció.

Su vídeo se llenó de comentarios de ánimo, como es habitual entre sus seguidores: "Qué grande. Sin pelo, sin cejas, pero con un corazón que tapa todo por lo grande que es. Recupérate rápido que te queremos seguir viendo"; "Lo importante de Frank es su esencia. Da igual con pelo, sin pelo, con suciedad o sin suciedad, mordido o sin morder. La esencia de quien es Frank es lo que importa. Mucha energía en un solo ser humano con un modo de vivir realmente único. Ojalá tuviésemos más como tú".

El ex presentador de televisión siempre ha hablado de su enfermedad abiertamente. "Llevo 16 años con esto. Al principio me llevé un palo muy grande, pero luego te das cuenta de que te puedes quedar en casa, y llorar de la pena, o pelear. No tengo miedo", reconoció en 2020, explicando que el motor de su vida son sus hijos.