Frank Cuesta inicia un nuevo tratamiento contra el cáncer

Frank Cuesta se ha abierto con sus seguidores en un vídeo en el que explica que se someterá a un nuevo tratamiento contra el cáncer con el que convive desde hace más de una década. "Sabéis que tengo una especie de enfermedad ahí metida dentro durante muchos años y he estado haciendo un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro", comenzó explicando.

A partir de ahora comienza un tratamiento nuevo: "Todos los eneros me tienen que meter un mollo por la médula y hacer unas cosas y por eso he estado engordando, porque sé que voy a bajar peso. Aunque veáis que bajo de peso o que se me cae pelo, es una cosa normal y ni me estoy muriendo ni me está pasando nada malo".

El herpetólogo lo explicó dándole normalidad y desde el Santuario Libertad para tranquilizar a sus seguidores. "Para mantenerte y para estar mejor tienes que pasarlas putas durante un tiempo", reconoció. Con actitud positiva, Cuesta explicó quiere hacer muchas cosas "mientras esté en este mundo y hay que aprovechar el tiempo para hacer cosas positivas". "Hay mucha mierda todos los días y no merece la pena estar enfadado. Muchas veces nos preocupamos de cosas absurdas y al final lo importante es la gente que está cerca de ti (...) La vida es una mierda maravillosa y hay que disfrutarla", añadió.

El vídeo se llenó de cientos de comentarios en los que sus seguidores le mandaron ánimos y compartieron sus experiencias similares. "Adelante, campeón. Eres un gladiador de acero; Estaremos enviando mucha energía sanadora; Mucho ánimo, Frank. Estaremos todos contigo dándote fuerzas para seguir luchando", escriben.

El ex presentador de televisión siempre ha hablado de su enfermedad abiertamente. "Llevo 16 años con esto. Al principio me llevé un palo muy grande, pero luego te das cuenta de que te puedes quedar en casa, y llorar de la pena, o pelear. No tengo miedo", reconoció en 2020, explicando que el motor de su vida son sus hijos.