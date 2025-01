La Policía e Inmigración visitan el Santuario de Frank Cuesta: "Alguien me quiere fuera de Tailandia"

Después de unos días de celebraciones navideñas, Frank Cuesta ha vuelto a sus directos para que explicar con gran pesar la situación por la que está pasando. Tras un 2024 complicado en el que tuvo que negociar con su exmujer Yuyee para no perder el Santuario Libertad, el herpetólogo ha empezado el año con una desagradable situación que comenzó con una visita de la Policía.

"Han venido tres coches de Policía, un coche de Inmigración porque hemos recibido una denuncia anónima -pero ya sabemos de dónde viene-. Los oficiales han sido bastante amables. El oficial que ha venido en referencia a los animales ha sido muy amble porque me conocía pero ha sido un momento muy feo porque me he encontrado con un montón de policía, del departamento de tax, inmigración...", comenzó.

Según explicó, "hay alguien que me quiere fuera de Tailandia a toda costa". "No voy a decir quién, cada uno que utilice la imaginación pero os pido desde ya que nadie increpe a nadie porque oficialmente es una denuncia anónima, pero va contra mí", explicó para pedir a sus seguidores que no increpen a su exmujer en las redes sociales.

"Todo está en orden y no hemos roto la ley de ninguna manera pero cuando hay una denuncia, la Policía me dice que tiene que saber qué es lo que pasa", añadió, e insistió en que hay alguien que quiere que abandone el país "pero no tiene nada que ver con los animales".

Imagen de la cámara de seguridad aportada por Cuesta

Muy dolido, aseguró que "la gente que te quiere hacer más daño es la gente más cercana" y anunció que piensa "tomar decisiones drásticas muy pronto": "Van a utilizar todos los resortes que puedan para seguir intentando buscar las cosquillas pero yo seguiré peleando". A pesar de todo, el presentador tendrá que seguir insistiendo para demostrar que su trabajo está dentro de la legalidad aunque la situación se le haga cuesta arriba.

"Voy a contestar de una manera brutal aunque con la gente con la que me tengo que reunir bajaré la cabeza por respeto. Pero no voy a bajarme los pantalones nunca más", confesó e insistió que "hasta que no me saquen a hostias de Tailandia no me iré". En vídeos anteriores reconoció que en el país "siempre serás un extranjero, lo que quiere decir que serás una puta mierda" y teme que la corrupción de la Policía haga que la denuncia se lleve por delante todo un trabajo que comenzó hace 25 años y cuya ampliación peligra.

"Hago este directo para que sepáis que pueden pasar cosas en cualquier momento. El peligro, la amenaza y la posibilidad de que me jodan está ahí y no lo puedo controlar", comentó a sus seguidores.