Frank Cuesta arremete contra Rodolfo Sancho y defiende la postura de Silvia Bronchalo

Tras la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho el pasado 29 de agosto, parecía que se había cerrado un capítulo en esta truculenta historia. Sin embargo, cada día surgen nuevas informaciones. Mientras se espera que la defensa del chef presente un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, Max España ha estrenado el segundo episodio de El Caso Sancho, la serie documental que aborda el caso en profundidad. Cabe destacar que el primer episodio se emitió meses antes de que se dictara la sentencia.

Frank Cuesta critica a Rodolfo Sancho

Uno de los que se ha pronunciado sobre esta pieza audiovisual es el herpetólogo Frank Cuesta, quien en otras ocasiones ha arremetido contra la familia Sancho. Fue durante un directo en el canal del youtuber Javi Oliveira cuando Cuesta volvió a cargar contra el actor Rodolfo Sancho, criticando su actitud: "Hay un director de orquesta, que es el padre, y los otros están ahí o porque les pagan o porque salen en televisión, pero se nota que ahí quien manda es quien manda", comentó el naturalista. Además, Cuesta opina que con sus declaraciones públicas, Rodolfo Sancho ha transmitido "prepotencia".

La importancia del perdón

Frank Cuesta, quien reside en Tailandia y conoce bien el funcionamiento de la justicia en ese país, ya que su exmujer Yuyee estuvo encarcelada allí, cree que lo más importante ahora para Daniel Sancho es conseguir el perdón del rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn. En palabras del herpetólogo: "Están donde nunca pensaron estar, y el golpe de la sentencia ha sido duro. Lo peor es que no reconocen que deben pedir perdón y en lugar de eso se aferran a ilusiones de reducciones de condena", explicó Cuesta. Además, añadió: "Lo que es más grave es que se haga un contenido así y no se pongan delante de una cámara para pedir perdón, y que le diga a su hijo que pida perdón de una vez".

Contraste entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

Para Cuesta, quien sí parece haber entendido que la reducción de la condena de Daniel Sancho pasa por pedir perdón es Silvia Broncéalo, la madre del joven: "(Silvia Bronchalo) quería un abogado tailandés, pidió perdón y lo único que ha dicho es que su hijo está en unas condiciones y es lo que hay", afirmó. Esta postura, a juicio de Cuesta, contrasta con la de Rodolfo Sancho: "Por el otro lado, sale un tío (Rodolfo Sancho) que parece Rambo y que dice 'yo no lloro', que será la actitud que quiere tener, pero o lo hacéis a la tailandesa, o te vas a arruinar y vas a arruinar el futuro de tu hijo".

La advertencia final de Cuesta

Cuesta insistió en la necesidad de pedir perdón por encima de cualquier recurso legal, advirtiendo que, si no se logra una reducción de la cadena perpetua, Daniel Sancho podría pasar mucho más tiempo en prisión. "Si a él no le quitan la cadena perpetua, no va a estar en España en 8 o 10 años, van a ser 15 o 16", sentenció el naturalista.