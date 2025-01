Iker Casillas se deja querer: "No me pienso esconder"

Diez Minutos tira de eufemismos y de exclusiva y nos trae las fotos de Iker Casillas con la modelo para adultos en "Only Fans" Claudia Bavel. La revista explica la secuencia fotográfica entre Iker y Claudia, que fueron vistos el pasado martes 21 de enero en Barcelona, en las cercanías de un hotel, donde pasaron varias horas después de haber acudido juntos a un evento en unas bodegas.

Nuestro compañero Dani Carande nos ha contado que a la mañana siguiente ella, que vive en Barcelona, salió del hotel con la misma ropa del día anterior. Asimismo, ha podido ver el currículum de Claudia incluyendo alguna escena donde ha podido ver que tiene unas alas tatuadas debajo de los pechos. Claudia, que también participó en el programa de TV "Mujeres y Hombres" ha participado en varias películas para adultos. Parece ser que no es la primera vez que ambos coinciden ya que en verano les pillaron cenando juntos en Barcelona. Iker, que siempre se enfada cuando le hacen fotos, ya ha dicho que no se piensa esconder, y tal y cómo nos ha transmitido su entorno "No hay nada serio".

Dani le mandó a María José Suárez la portada de Diez Minutos y su reacción fue "¿en serio?". Asimismo, aprovechó para enviarle el currículum de Claudia a lo que María José contestó "que buen currículum tiene"...

Hola hace una cosa original concediendo sus "estrellas" del año a esas personas que "a lo largo de los pasados doce meses, han logrado conmovernos, inspirarnos o zarandearnos en lo más intimo con sus ejemplos de vida". La revista hace mención especial con la estrella "in memoriam" para Caritina Goyanes con una con una foto muy emotiva en portada de las dos hijas de Cari Lapique. Son, según la revista, la princesa de Asturias, los cocineros José Andrés y Pepa Muñoz, Pablo Motos, Antonio Banderas, Tita Thyssen, Ana Rosa Quintana, la estrella olímpica Diego Botín, Dabiz Muñoz e Ilia Topuria.

El Hola de esta semana es muy royal, ya que en su interior tenemos en su interior a la Reina Letizia con su mano derecha juntas compartiendo paraguas, a Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogianni con quién se casa el próximo 7 de febrero y a Carolina de Mónaco.

En Hola también tenemos una entrevista a María Bernabé, sobrina de Isabel Preysler, y que es presidenta del club de fútbol Badajoz y por tanto jefa de Colate Vallejo-Nágera, que es el vicepresidente del club. La joven, que reconoce que ha visto a su tía en muy contadas ocasiones y que no trata apenas con sus primos, compagina su trabajo como abogada con la gestión del club de futbol.

En Semana tenemos a Kate Middleton, que vuelve a la normalidad y ha sido fotografiada de paseando y de compras en una óptica londinense de Notting Hill, con su larga melena suelta y sin apenas maquillaje.

La misma revista publica imágenes exclusivas de la casa que Paloma Cuevas lleva remodelando en La Finca, concretamente en un terreno que le regaló su padre, Victoriano Valencia, cuando se casó con Enrique Ponce, aunque Es La Mañana de Federico confirma que las fotos publicadas por Semana no se corresponden con la vivienda de la diseñadora.

Genoveva Casanova y Semana publica unas imágenes en compañía de José Manuel Gayán Pacheco, un ganadero sevillano con el que ya fue fotografiada por Semana en noviembre de 2022 celebrando su cumpleaños.

Mar Flores visita a su nieto en compañía de Elías Sacal, aunque confirmamos que Elías no le acompañó en la visita. Se ha comentado que Mar no pasa tiempo con su nieto porque no quiere encontrarse con nadie, pero vemos que esta información es falsa ya que, a juzgar por las imágenes, ha pasado mucho tiempo allí. Incluso Alejandra Rubio contó que cuando ella y Carlo tienen que salir, Mar se queda con su nieto. ¿Cómo no le van a gustar los niños si ha tenido 5 hijos?