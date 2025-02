Sin rastro de Pilar Rubio en la nueva aventura de Sergio Ramos en México

Sergio Ramos vuelve a ponerse las botas gracias a su fichaje por el Club de Fútbol Monterrey de México tras una larga temporada sin encontrar equipo. El exsevillista afronta una nueva etapa con ilusión y el domingo será presentado en el estadio de los Rayados junto al resto de nuevos compañeros. Está previsto que Pilar Rubio y sus hijos presencien el gran día y quién sabe si su debut el próximo 16 de febrerp, pero no harán vida familiar durante el año de contrato que Ramos ha firmado.

Según el periodista Javier de Hoyos, la presentadora no tiene intención de mudarse a México y seguir a su marido. "Pilar Rubio no se va a mudar a México con Sergio Ramos. El pasado viernes, una persona del entorno cercano de Pilar me decía que está cansada de mudarse. Se fue a París, después Ramos se fue a Sevilla y ella decidió irse a Madrid por motivos profesionales, decía, pero en realidad es porque a ella le gusta vivir en la capital", relata en Instagram.

Desde que Ramos abandonara el Real Madrid por no llegar a un contrato económico satisfactorio, el matrimonio ha vivido rodeado de constantes rumores de crisis por los tumbos del futbolista en su carrera. Y aunque París y Sevilla eran opciones relativamente aceptables, la presentadora se ha plantado con México.

"Ahora, cuando Ramos ha tomado esta decisión, ha sido cuando Pilar ha dicho ‘basta’ y ha dicho ‘yo en esta ocasión no voy a ceder, ya he cedido en dos ocasiones. Ahora me quedo aquí, en Madrid. Aquí se va a quedar el núcleo familiar, Ramos se va solo’", relata.

"Bueno, Pilar le acompañaría en los primeros días, en la presentación y todo eso, pero luego seguirá con su vida. Esta es una decisión que han tomado ahora, pero a mí lo que me trasladan es que tendrán que ver en verano cómo evoluciona su relación con esta distancia evidente, aunque Pilar lo tiene claro, ya no soporta más el tener que mudarse", sentencia.