La Guardia Civil entrega una prueba clave al Tribunal en la investigación del caso Anabel Pantoja y David Rodríguez

Anabel Pantoja y David Rodríguez intentan recuperar la normalidad después del momento familiar tan difícil que han atravesado. Una rutina en el que David ya ha regresado a Córdoba para incorporarse a su puesto de trabajo una vez concluida la baja por paternidad y la abuela materna Merchi, ya se encuentra también en Sevilla

En medio de esta vuelta total a la rutina, se han conocido novedades importantes sobre la investigación judicial para esclarecer el origen de las lesiones de su hija.

El periodista canario Fran Fajardo, de 'Canarias 7', ha intervenido en el programa 'Y ahora Sonsoles' donde ha revelado que la Guardia Civil ya ha entregado las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial que requería el Tribunal. Asimismo ha explicado que "El proceso aunque pueda parecer sencillo es complejo. Habrá que ver si se ve algo o no con respecto a lo que manifestaron los padres". También ha comentado que David Rodríguez puede abandonar la isla a pesar de estar la investigación abierta. "En auto no se determinaba ninguna orden cautelar. Él no tiene que advertir al juzgado de que se marcha de Canarias".

En estos momentos, Anabel, está acompañada del peluquero Antonio Abad, uno de sus íntimos amigos y también de su tía Isabel Pantoja, que no ha dudado en instalarse en un hotel cercano a la vivienda de Anabel para estar más cerca de su gran amiga.

Esta mañana Anabel ha salido de su casa para hacer unos recados y allí ha atendido a los medios, dejando claro que se encuentra bien, que su hija también, y que quiere recuperar su vida diaria: "Voy a hacer la vida como siempre os he dicho. No entiendo tener que dar explicación de cada paso que demos. Estoy bien como siempre. Llevamos dos años haciéndolo. La niña está estupendamente".