Una boda real descafeinada, un funeral y la gala de los Goya

Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis ya son marido y mujer después de darse el 'si quiero' en la iglesia de San Nicolás de Rangava, la más antigua de Atenas, rodeados de familiares de las casas reales de Grecia, España y Dinamarca así como de amigos y grandes empresarios y personalidades internacionales. Una boda más bien descafeinada donde ha habido algunas ausencias y unas cuantas curiosidades.

La primera, es que el novio no ha ido de chaqué sino que vestía con pantalón gris y americana azul, como si fuera un día normal y corriente. Por su parte la novia ha llevado un vestido de Christos Costarellos quizás con un exceso de pedrería y muy ligero para los 10 grados que había en Atenas al comienzo de la ceremonia. Otra de las curiosidades fue que la novia, que llegó del brazo de su padre Yorgos Vardinoyannis y su hijo George, lucía la tiara del corsario, una pieza que perteneció a la reina Ingrid de Dinamarca, quien la recibió como regalo de bodas en 1935 cuando se casó con el rey Federico IX de Dinamarca y que posteriormente ella regalaría a su hija, Ana María cuando cumplió 18 años. Es la misma que utilizaron en sus respectivas bodas sus cuñadas Marie-Chantal, esposa de Pablo de Grecia, y Nina Flohr, esposa de Philippos de Grecia. También fue la que llevó Tatiana Blatnik, ex mujer del príncipe Nicolás.

En cuanto a la presencia española, estuvieron la reina Sofía, que lucía unos pendientes de perlas de la reina Federica, la princesa Irene de Grecia y la infanta Cristina. En cuanto a las más elegantes, como siempre, Marie-Chantal Miller, con vestido azul de Emilia Wickstead o la reina Ana María de Grecia, con abrigo en tonos marrones y dorados de Max Mara y salones dorados de Zara.

Y de una boda, pasamos a una funeral, el del príncipe Karim Aga Khan IV, que falleció en Lisboa a los 88 años. El líder espiritual de los musulmanes ismaelitas cuenta con 20 millones de seguidores repartidos por todo el mundo y desciende directamente del profeta Mahoma. A su funeral en Lisboa acudieron el rey don Juan Carlos, amigo desde que estudiaban al internado suizo, el emir de Catar, el presidente de Canadá Justin Trudeau o el presidente portugués Rebelo de Sousa.

Aunque no tienen control sobre ningún territorio en concreto, es decir, son un reino sin territorio pero con reconocimiento en el Derecho internacional la tradición establece que hasta que no se abre el testamento del Aga Khan fallecido no se puede saber quien es el heredero además, siempre prevalece el varón sobre la mujer. Su sucesor será el Aga Khan V será el mayor de sus hijos varones, el príncipe Rahim de 53 años.

El sábado se celebró la gala de los Goya. En una gala donde cada invitado aprovechó su paso por el escenario para reivindicar su propia causa política, me quedo con tres cosas.

La primera, el discurso de Marilu Gutiérrez, productora de La infiltrada recordando que "la memoria histórica también es la memoria más reciente" y le ha dedicado el premio a la familia de Gregorio Ordóñez y a Covite, asociación de víctimas del terrorismo. Para todas las víctimas, siempre, memoria, dignidad y justicia.

La segunda, el vestuario, donde vimos algunos aciertos y otros desaciertos. Me quedo con Chiara Ferragni apostando por moda española con Ze García, el Carolina Herrera de Aitana Sánchez Gijón o el Armani de Marta Nieto. Y también por la elegancia de Manuela Villena, mujer del presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y una de las mujeres mejores vestidas de nuestro país, que se viste y no se pone la ropa encima y que acertó con un vestido de la granadina Beatriz Peñalver.

Y la tercera fue Melody, que a pesar de la exasperación de algunos invitados que paseaban por la alfombra roja, estuvo de lo más simpática y agradable con los 400 medios medios acreditados, a quienes les cantó cantó la canción "Esa Diva" con la que va a participar en el Festival de Eurovisión.