Luis Miguel y Enrique Ponce, juntos en el mismo espacio… pero no revueltos

Semana lleva a portada el que según la revista, ha sido el primer encuentro de Luis Miguel con Enrique Ponce. El problema es que no está documentado de manera gráfica: no existen imágenes del momento y de hecho parece que no se produjo. El matador y el artista ni siquiera se cruzaron por los pasillos.

Al parecer, el cantante y el torero acudieron el pasado viernes 7 de febrero al mismo centro hospitalario "debido a un asunto familiar" que Semana no concreta pero que tiene que ver con una de las hijas del torero. Paloma fue la primera en llegar al lugar, un centro sanitario de Madrid. Después llegó Enrique y a la media hora entró en el recinto Luis Miguel, para acompañar a su pareja.

Según narra la revista, "el encuentro fue correcto y cordial". "Hubo saludos cordiales y buenas formas. Ningún gesto ni palabra fuera de lugar en un hospital". Sin embargo, al parecer el saludo no se produjo, algo que contrastaría con la versión que maneja Semana. Pero llama la atención que cada vez que Ponce se ve con alguna de sus hijas queda constancia periodística.

Anabel Pantoja se deshace con su pequeña Alma. Hola publica las primeras imágenes de la influencer con su hija

Hola publica en exclusiva las primeras imágenes de Anabel Pantoja con su bebé "tras la pesadilla". "Todo amor y ternura frente a la polémica", leemos enla revista, que ha capturado el momento en el que la sobrina de la cantante llega al hospital para una revisión rutinaria. Las imágenes fueron tomadas el pasado miércoles 5 de febrero y en ellas vemos cómo saca a la niña del coche y se deshace en arrumacos y besos.

Anabel no iba sola, con ella está Merchi, Mercedes Bernal, su madre, que está siendo uno de sus pilares más importantes en toda esta pesadilla. Sin embargo, Hola insiste en que "no hay fisuras" en la relación de Anabel con David, el padre de la criatura, que ha viajado hasta la península para retomar su puesto de trabajo en la clínica de fisioterapia en la que está empleado.

Carlo Constanzia también ejerce de padrazo

En el caso de Carlo Constanzia es Diez Minutos la revista que publica las primeras fotos del recién estrenado padre paseando a su hijo por el parque.

Carlo, en modo chandalero, empuja el carricoche de su bebé mientras mira su telefóno y contesta a los mensajes. El hijo mayor de Mar Flores terminará de cumplir su condena el próximo mes de marzo y ya se está hablando de su participación en diferentes realitys de Telecinco que él, de momento, ha desmentido.

Nicolás de Grecia, portada de Hola por su "boda en tiempo récord" con Chrysi Vardinoyannis

Hola se ha hecho con algunas imágenes exclusivas de la boda de Nicolás de Grecia, celebrada el pasado viernes en Atenas. Entre ellas la foto de familia, en la que vemos a Marie-Chantal Miller compartiendo plano con su cuñada Alexia.

A destacar, las imágenes de la reina Sofía con su hija Cristina, que, junto con la princesa Irene, han acudido al enlace enjoyadas y muy elegantes. Como curiosidad, la tiara lucida por la novia, que es la misma que lució la exnovia de Nicolás en la primera boda de éste. Al parecer, es tradición que todas las contrayentes de esta familia real sin trono se pongan esa tiara en sus casorios.

Fabiola Martínez presenta su libro: "aún tengo que reconciliarme con mis padres"

Semana ha entrevistado a Fabiola Martínez con motivo de la presentación de "Cuando el silencio no es una opción", el libro en el que ajusta cuentas con su pasado. Hola también incluye una entrevista con ella aunque no la lleva a portada.

De manera directa, sencilla y bien escrita, la exmujer de Bertín Osborne desgrana episodios de su infancia que tenía adormecidos y que incluyen el abuso sexual por parte de un miembro de su familia. "Cuando me separo cojo otra vez las riendas de mi vida", empieza contando Fabiola en esta entrevista en la que deja claro que todavía está en proceso de entender muchas cosas.

Por supuesto, hay hueco para Bertín: "Con él tuve la relación más sana que he podido tener en toda mi trayectoria. Él era familia, hogar y estabilidad".

Pepa Flores, muy arropada por sus amigos

Pepa Flores se prodiga poquísimo y quizá por eso Semana ha llevado a portada una de las pocas fotografías que le han hecho en los últimos meses. En ella vemos a la cantante paseando por su Málaga querida junto a un amigo.

Hace año y medio que murió su pareja, Massimo Stecchini, y desde entonces se apoya en sus tres hijas, María, Celia y Tamara y en sus hermanos, Enrique y Vicky.

Cóctel de noticias

Nina Junot explica en Hola cómo ha prevenido el cáncer: se ha sometido a una doble mastectomía y a una histerectomía porque tenía altas probabilidades de sufrir esta enfermedad. Su padre murió de cáncer de mama, al igual que su abuela paterna, y su madre fue diagnosticada el año pasado.

Marta López sale con el antiguo fisio de Juan Carlos I. Semana ha descubierto quién es el nuevo novio de la colaboradora de televisión. Se trata de Alejandro Huerta, con el que comenzó a salir la pasada primavera. Fisioterapeuta con clínica propia en Madrid, fue el profesional que trató a Emérito cuando le operó Villamor de la cadera en 2013.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz pondrán a su hijo un nombre vasco, leemos en portada en Diez Minutos.

Massiel anuncia que tiene cáncer. "Hay que sobrevivir", ha respondido la cantante a los reporteros que hacen guardia estos días en su puerta.