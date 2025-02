Shakira cambia la letra de su canción 'Don't Bother' en la gira: "Por ti me mudé a un país socialista"

Shakira acaba de arrancar la gira más ambiciosa de su carrera tras una larga temporada alejada de los escenarios. Las mujeres ya no lloran Tour comenzó el pasado martes 11 de febrero en Río de Janeiro (Brasil) y tiene previstos 44 conciertos por América hasta el 30 de junio, a la espera de más fechas confirmadas.

Los últimos años han estado marcados por la separación de Gerard Piqué y el juicio por fraude fiscal que se celebró en España, país que abandonó para instalarse en Miami (Estados Unidos) con sus hijos Milan y Sasha y dejar atrás el pasado. Ahora, tras recibir el Premio Grammy a ‘Mejor Álbum de pop latino’ y coronarse de nuevo como reina del género, la colombiana vuelve a conectar con su público, especialmente con el latinoamericano.

La de Barranquilla basa sus canciones en sus experiencias personales, como ya dejó claro tras lanzar su hit Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con el productor argentino Bizarrap, con el que dirigió todo tipo de dardos a su ex y su actual pareja, Clara Chía.

En el setlist de la gira ha incluido canciones que forman parte de sus casi tres décadas de trayectoria como Don’t Bother, del álbum ‘Oral Fixation vol. 2’ y que vio la luz en 2005. Aunque por entonces Shakira todavía no conocía a Piqué, ha realizado sutiles cambios en la letra para hablar de su situación actual y cómo se siente en el terreno personal tras la separación.

Mientras que la original dice "por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista", en la nueva afirma "por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista", un cambio con el que según los fans, hace referencia a su mudanza a Barcelona para asentarse y formar una familia con Piqué, entonces jugador del Barça. Aunque es cierto que cuando la artista se instaló en España gobernaba el Partido Popular, se toma una pequeña licencia para referirse a nuestro país, ya que la denuncia de la Agencia Tributaria se produjo en 2018.

Shakira cantando "Don't Bother" en #LMYNYWORLDTOURRIO es Todo lo que está bien 😭💗 pic.twitter.com/tNVRcKpjiY — Flies in the house - LMYNL tour - Rio 2025 (@fliesinthehouse) February 12, 2025

La canción de 2005 continúa diciendo: "Si vinieras conmigo, por supuesto, me limaría las uñas para que no te hagan daño. Perdería esos kilos y aprendería sobre fútbol si eso hace que te quedes. Pero no lo harás". La nueva letra adaptada para la gira relata: "Me limé las uñas para no hacerte daño, perdí esos kilos y aprendí sobre fútbol solo para que te quedaras. Pero no lo hiciste".