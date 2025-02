Marta López anuncia su boda tras un discreto noviazgo

Marta López se casa con su novio Alejandro Huerta el próximo verano en Madrid, tal y como desveló en TardeAR y confirmó más tarde en Instagram. La pareja se conoció hace un año y la suya es una corta pero muy intensa relación a la que pondrán el broche de oro próximamente. "Sí, es lo que parece. Nos vamos de boda. Llevo casi un año viviendo una interminable luna de miel. Después de vivir un proceso personal duro y largo he podido soltar todo lo que me impedía ser libre y feliz para amar sin miedos, sin frenos, sin límites, con el placer de amar bonito", comienza su texto.

"Eso me lo ha enseñado él. Por fin sé qué es que te cuiden incondicionalmente y por encima de todo. Por fin sé lo que es llorar de amor cada día, en este punto de mi vida donde ya no tengo miedo ni culpa, donde estoy libre y preparada para darle mi mejor versión. Sé que esa manera de amarnos, de llenarme el alma, de morirme con él y por él, por mil razones, mil sentimientos mil sensaciones sé que sí, que eres el hombre que quiero que me acompañe hasta el final de mis días", continúa.

"Sólo puedo dar las gracias a la vida porque al terminar este viaje estaba él. Ahora he entendido que mereció la pena. Gracias por hacerme sentir la mujer más afortunada del mundo por tenerte a mi lado, jamás imaginé que podía existir alguien como tú, que me erizas la piel solo con mirarme, eres tú. Hasta que la muerte nos separe. Te amo, Ale", sentencia su romántico texto.

Huerta es fisioterapeuta, tiene 35 años y tiene su propia clínica en el barrio de Chamberí (Madrid). La suya es una relación muy discreta por deseo de él, que quiere mantenerse alejado de las cámaras con las que Marta trabaja desde hace dos décadas. "Respeto que no quiera salir en ningún sitio. Gracias a dios porque frikis hemos tenido unos cuantos...", reconoció la colaboradora de programas de Telecinco.

A sus 47 años, Marta nunca ha desistido en el intento de encontrar un hombre con el que pasar el resto de su vida. Dos veces divorciada, tiene tres hijos: dos con el futbolista Jorge Cabeza y uno con el empresario Javier Fernández. En su historial amoroso también se encuentran hombres conocidos de la televisión como Efrén Reyero, Alfonso Merlos o Álvaro Muñoz Escassi.