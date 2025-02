Jaime Ostos enseña a Es la Mañana las lesiones que le provocó su hermano y da su versión de los hechos

Momentos de tensión y nervios los que se vivieron ayer en el Hotel Wellington de Madrid durante la entrega de premios "Las Meninas de España", la peña taurina presidida por Maríangeles Grajal. Una velada que transcurría con toda normalidad hasta que Jaime Ostos Jr. irrumpió en el lugar.

Jaime venía del programa "Y ahora Sonsoles" donde acudió para desgranar los comentarios que Mariangeles Grajal ha realizado sobre las memorias de su padre. Durante el programa conectaron con Mariangeles que se envalentonó sin venir a cuento con la presentadora del programa y llegó a decirle "no estás bien informada, como siempre, porque no te has leído el libro".

A pesar de que Jacobo Ostos comentó: "Ha venido a provocar y voy a denunciar a la policía. Le ha puesto el dedo en el costado diciéndole que la iba a matar. No le he tocado y eso que se merecía de todo por amenazar de muerte a mi madre pero he podido contenerme", y que tanto Jacobo como su madre, Mariangeles Grajal, denunciaron a Jaime en comisaria, vemos la cara de Jaime con un corte en la cara con sangre.

Ha sido el propio Jaime quien ha querido dar a Es la Mañana su versión de los hechos. Acudió al Hotel Wellington porque es el hotel que suele visitar para comer o visitar a amigos cuando viene a España ya que él reside en Miami. Asegura que había quedado allí con una amiga y que no tenia ni idea de que se estaba celebrando los premios de la peña taurina. Al ser preguntado si no lo había visto en el programa "Y ahora Sonsoles" donde habían hecho una conexión, responde que no se había dado ni cuenta que el evento de la peña se estaba celebrando allí. Seguidamente, saludó a una persona que había dentro de la sala y fue entonces cuando Mariangeles Grajal fue hacia él. Además afirma que en ningún momento amenazó con matarla y que está seguro que hay gente que puede corroborar este extremo.

Sale del hotel y en ese momento, y mientras está mirando el teléfono, sale su hermano Jacobo y empieza a propinarle una paliza. Asegura que en este momento tiene el ojo hinchado, que se ha pasado toda la noche en urgencias y que le duelen las cervicales. Además, acudió a la Comisaría para interponer una denuncia aunque el taxista que le llevaba le dejó tirado y no podría testificar.