Gustavo Guillermo, sobre María Teresa Campos: "Cuando Teresa lo pasaba mal, el único que estaba era yo"

Gustavo Guillermo es conocido no solo por ser el chófer de María Teresa Campos, que siempre lo trató como "el hijo que nunca tuvo" o su tercer hijo, si no también por su participación en programas de TV como 'Gran Hermano VIP 8'.

Gustavo, que vive apartado de los medios de comunicación, nos ha contado que ahora se dedica al mundo inmobiliario después de pasarle lo mismo que a María Teresa Campos cuando dejó la TV: que ya no le llaman, no le descuelguen el teléfono o le hacen caso desde que salió de la casa de Gran Hermano.

No quiere entrar en el tema de las hermanas Campos porque ve a Teresa cuando mira al cielo, y está seguro "que a ella no le gustaría". Además, viendo en perspectiva el tema de Rocío Carrasco, Federico Jiménez Losantos le ha preguntado sobre la relación de esta con María Teresa. Gustavo, que ha vivido durante mucho tiempo esa relación y la ha visto evolucionar, ha contado que María Teresa en un principio tenía relación con Rocío Jurado, y a raíz de ahí hicieron amistad con Rocío y Fidel. Se ha querido salir de la tangente y ha respondido que "cuando Teresa lo pasaba mal, el único que estaba era yo" y tampoco entiende "como se puede llamar hermana o madre cuando te ves con alguien dos veces al año". ¿Estaba María Teresa realmente tan sola como parecía? siempre estaba él, que eran dos.

Debido a los años que pasó con María Teresa Campos, se plantea escribir un libro contando sus vivencias junto con María Teresa porque le parece que sería algo bonito. Además "se considera un privilegiado y siempre hablará bien de ella" ha comentado visiblemente emocionado.

Gustavo considera que María Teresa era muy generosa y lo pasó muy mal cuando dejó de trabajar: "se le juntó todo: dejar el trabajo, la venta de la casa (que no se vendía) o la ruptura de Bigote y todo eso le afectó porque le pilló en un momento de cambio". A la hora de dejar de trabajar, si fue un problema de carácter o de reconocer la realidad, Gustavo reconoce que María Teresa estaba perfectamente preparada para seguir trabajando, "pero dejaron de llamarla, no se por qué, porque ella estaba en su casa en plenas facultades para trabajar. Ella hacía llamadas y no se le ponían al teléfono gente muy importante".