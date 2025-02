La alcaldesa de Porreras (Mallorca) acusa a Meghan Markle de plagiar su escudo de armas

Francisca Mora, alcaldesa de Porreras (Mallorca), está en pie de guerra contra Meghan Markle por, supuestamente, haber plagiado el escudo heráldico de la localidad como logo de su nueva marca As Ever. El diario británico The Sun lleva el conflicto a su portada coincidiendo con el lanzamiento del nuevo proyecto de la duquesa de Sussex, una web para comercializar sus nuevos productos, centrados en el terreno de la alimentación.

El parecido de ambos es innegable: una palmera en el centro acompañada por dos aves. "Este es otro revés para la marca, ya que parece una copia en lugar de crear una identidad de marca completamente nueva", declaró el experto en publicidad Nick Ede al citado medio.

La regidora balear declara que quiere saber cuál es exactamente la intención de Markle para usar ese logotipo: "Investigaremos un poco y luego veremos qué hacemos". "El escudo de Porreras data de 1370 y es una reproducción del escudo heráldico grabado en piedra en diferentes lugares del Patrimonio Histórico y Cultural del municipio", desvela.

"Por tanto, no está patentado. No tenemos patente porque es una reproducción del Patrimonio Histórico. De alguna manera lo hemos visto con buenos ojos porque con con el plagio, quizá todo el mundo conocerá a Porreras (...) La única diferencia con su logo y nuestro escudo es que en el de ella aparecen dos colibríes y en el nuestro hay golondrinas o palomas, los historiadores no se ponen de acuerdo", explica.

Mora tiene intención de pedir a la mujer del príncipe Harry que lo elimine y si esto no sucede, irán a la Justicia. "Creo que las acciones legales van a ser muy complejas y los recursos económicos del ayuntamiento de Porreras no son suficientes para luchar contra esta esto".

Francisca Mora

La alcaldesa ha recurrido a la prensa británica para que esto llegue a Meghan Markle: "Puede ser una copia, pero me pregunto si ella lo sabe. Como no sabemos por qué eligió esta imagen, nos resulta muy difícil evaluar sus acciones. En cualquier caso, no queremos que se pervierta nuestro escudo porque pertenece exclusivamente a Porreras".

"La invitamos a que venga a Porreras para enseñarle todos los lugares donde está grabado el escudo y para que pueda ver que es algo que lleva en nuestro pueblo miles de años", añade.