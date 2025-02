Mariano Peña critica el trabajo de Terelu Campos en el teatro

Terelu Campos debutará próximamente como actriz en el teatro de la mano de su gran amiga Lara Dibildos protagonizando la obra de Santa Lola, una comedida escrita y dirigida por el actor César Lucendo. Se estrenará el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid aunque no es la primera incursión de Terelu en el mundo de la interpretación, que debutó hace décadas en el teatrillo que María Teresa Camos y Paco Valladares hacían en el programa Día a día y ha participado en series como Paquita Salas.

Las reacciones al nuevo trabajo de Terelu no se han hecho esperar y algunas no son amables. El actor Mariano Peña, conocido por su papel de Mauricio Colmenero en Aída (Telecinco), fue algo crítico con ella en declaraciones a Europa Press: "Me parece bien y mal. Si se la sigue llamando, hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes".

"El pecado no es de ella, el pecado es de los que la llaman. Ya teníamos bastante con los modelos y las misses. No me ha hecho gracia, pero no me ha sorprendido. Cualquiera puede ser actor o actriz", añadió.

Pero sin duda, el mejor apoyo a la colaboradora de televisión es el de su hija Alejandra Rubio: "Por favor, ¿qué queréis que os diga? Yo soy actriz y tengo la carrera por mucho que digan que no, me he hecho el regular y lo terminé gracias a Dios, y a mí me parece muy bien", desveló, confirmado además que su madre ignora las críticas. "Mi madre pasa de esto y está muy centrada en lo que tiene que estar".