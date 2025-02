Paloma Cuevas y Luis Miguel, una familia más de turisteo por Barcelona

Hola publica varias fotos exclusivas en las que vemos a Paloma Cuevas y a Luis Miguel haciendo turismo por Barcelona y visitando, acompañados de las hijas de Paloma, de la Sagrada Familia y de la basílica de Santa María del Mar. La pareja hace planes familiares y la prueba son estas imágenes, en las que vemos a la madre con la mayor, Palomita, que no deja de hacer fotos con su madre, y con la pequeña Bianca. Y Luis Miguel ejerciendo de patriarca.

Según la revista, Paloma y Luis Miguel viajaron a la capital catalana para cenar el Día de los Enamorados en casa de Rosa Clará, una de las mejores amigas de la pareja, que celebraba el 30 aniversario de su firma de moda.

La hija de Martín Pareja-Obregón pone calificativo a su padre: "es un sinvergüenza"

Semana publica una entrevista exclusiva que explica algunos de los comportamientos protagonizados por Bertín Osborne desde que conocimos el embarazo de Gabriela Guillén.

La revista ha hablado con Alejandra, una joven de 19 años que es, por sentencia judicial, hija de Martín Pareja-Obregón, quizá el mejor amigo de Bertín y uno de sus consejeros "espirituales". Alejandra es hija del torero y de Judith Rey. En 2009 la Audiencia Provincial de Sevilla reconoció al diestro como su padre, aunque jamás quiso hacerse las pruebas de ADN. Como Bertín.

Ahora, Alejandra cuenta su historia porque su padre ha sido condenado por un delito de abandono de familia. Va a tener que pagar la manuntención desde 2018 hasta 2022 y los gastos escolares, unos 30.000 euros. Cuenta que no se enteró de quién era su padre hasta los 12 años y por casualidad. Una profesora le preguntó por su apellido y empezó a tirar del hilo de un tema que, hasta entonces, había sido tabú en su casa. "Mi madre le decía que se hiciera las pruebas pero él respondía que se había hecho una vasectomía. Pero tuvo otra hija unos años más tarde". Asegura que su madre se ha deslomado para sacarla adelante y que apenas la veía. El juez estableció una pensión de 200 euros mensuales que Martín pagó al principio. "A día de hoy me ingresa unos 30 ó 40 euros. Estas Navidades fueron 60, algo excepcional". La joven ha intentado quedar con él enviándole mensajes de wasap, pero le ha hecho un ghosting en toda regla. Y asegura que su madre recibe llamadas amenazantes para que la historia no salga a la luz.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, dos tortolitos en Venecia

El jinete y la hermana de los Casas están viviendo una historia de amor de película, a tenor de las imágenes exclusivas que publica Diez Minutos en su portada y que amplía en páginas interiores. Besos, abrazos, chupado de dedos. No falta ni un detalle. Álvaro y Sheila son pura química y lo demuestran sin importarles la audiencia.

La pareja ha viajado a Venecia por San Valentín y allí han sido retratados en una terraza de la Plaza de San Marcos, sin importarles que un millón de turistas viesen cómo y cuánto se quieren. Recuerda Diez Minutos que podría ser su último viaje juntos en una temporada: el deportista regresa a Supervivientes, concurso que tuvo que abandonar en 2009 tras sufrir un esguince.

El Rey Felipe, de fin de semana de amigos

Hola saca en portada al Rey Felipe VI en una pose poco habitual: totalmente relajado, vestido con ropa y casco de esquiador (de estreno, marca Descente), y riendo a mandíbula batiente.

El monarca viajó el pasado fin de semana a Baqueira Beret, en el pirineo catalán, para disfrutar de este deporte, que practica desde que era niño. El viernes 14 viajó hasta la zona junto a sus amigos, aprovechando que había presidido un acto en Valencia.

Hola recuerda que este viaje se ha convertido en una tradición ya que todos los años se escapa con sus íntimos, entre los que está Álvaro Fuster, su compañero de pupitre en el Colegio Santa María de los Rosales. Después de esquiar, se relajaron en la terraza de Moët Chandon, en la que suele parar también su sobrina Victoria Federica.

En la página siguiente y en portada, Hola recopila varias fotos de la princesa Leonor durante su desembarco en Salvador de Bahía, Brasil. La revista la ha bautizado como "la princesa de los moretones".

El renacer de la Infanta Cristina, en Hola

Hola tiene hilo directo con la infanta Cristina. Y eso, periodísticamente, es todo un mérito. Este miércoles publica un reportaje con datos absolutamente desconocidos del día a día de la infanta, como los tratamientos de belleza a los que se somete, su negativa a volver a encontrar el amor o que tienen un chat en el teléfono en el que están sus hijos y su exmarido, Iñaki Urdangarín.

Cuenta Hola "es una mujer nueva" que atravesó un infierno y sintió la traición, pero que ahora está radiante. Recicla ropa "porque mira el dinero y quiere un mundo más sostenible" y hereda bolsos de su madre, la reina Sofía, que "está repartiendo todo en vida con sus hijas y nietos". Se trata de los vestidos de alta costura, que pasarán a la Reina Letizia y sus joyas ligadas a la dinastía Borbón.

Whatsapp para seis. Asegura Hola que tanto sus hijos como su ex, Iñaki Urdangarín, se comunican a través de un chat común. Ha acogido a sus nueras y yernos a la perfección y queda retratada como la "suegra" ideal. Y además está soltera y encantada. Prepara su hogar en Barcelona, aunque seguirá residiendo en Ginebra, ciudad en la que trabaja (y paga impuestos). Y no quiere ni oír hablar de relaciones.

Cóctel de noticias

Melody disfruta de su momento. Semana lleva a portada a nuestra candidata a Eurovisión celebrando su victoria con los auténticos éxitos de su vida: su marido, Ignacio Batallán, y el hijo de ambos.

Las Dominguín posan en exclusiva para Hola en el palacete de Turégano que perteneció a Lucía Bosé. Lucía y sus hijas anuncian que Jara va a ser madre.

Bertín, al borde de la ruina. Lecturas asegura que empieza la guerra por la pensión del hijo de Gabriela pero que las finanzas del cantante no son muy boyantes.

Marie-Chantal comparte sus secretos de belleza… pero no el nombre de su cirujano. La esposa de Pablo de Grecia aparece en Hola peinada y maquillada y en albornoz, minutos antes de irse a la boda de su cuñado. Son imágenes distribuidas por su maquilladora, que viajó desde Milán para encargarse de ella. Lo que ocurre es que no parece ella.

Almudena Lapique posa con su madre en Hola unas semanas después de fallecer su padre. La modelo y Sofía Tasara, también han sufrido recientemente la pérdida de su prima Caritina Goyanes. "Era una genia, era la que más me entendía en la familia", relata Almu a la revista.

Posado histórico de la dinastía Alba en Hola. La revista lleva a portada en un recuadro inferior un retrato en el que posan Carlos, jefe de la Casa, y sus herederos, Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar. Los tres acaban de ejercer de anfitriones en Liria de la exposición "Flamboyant", a cuya inauguración acudió Felipe VI.

Tana Rivera, ahora diseñadora. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera se ha estrenado como modista y ha creado una colección cápsula (sinónimo de cuatro o cinco prendas) junto a varias amigas suyas, entre ellas Carlota García Pelayo, hija de Álvaro, en otra vida socio de Fran Rivera en la agencia de noticias Korpa. Hola la entrevista con este motivo en la que dice que "cree que sus dos abuelas serían las primeras en apoyarla y vestirse con su ropa".