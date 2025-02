La discreta pero alborotada vida privada de José Luis Ábalos: cinco hijos y tres matrimonios fallidos

La vida sentimental de José Luis Ábalos no deja de sorprender a quien conozca su pasado. Es frecuente en el mundo de la farándula conocer más profundamente la vida sentimental de sus protagonistas, pero en política española no es tan común. Este valenciano de Torrente ha contraído matrimonio tres veces, tiene cinco hijos y con un tercer divorcio reciente bastante complicado. Su corazón lo ocupa ahora una joven a la que lleva más de treinta y cinco años de diferencia.

Estudió Magisterio y muy joven se casó con Pilar, con quien tuvo dos hijos. Volvió a contraer un segundo matrimonio, sin que conozcamos dato alguno sobre su nueva esposa, que le dio un varón. Tampoco esta vez acertó en esa boda y celebró una tercera con una policía local de Valencia, de nombre Carolina Perles Miñana, con la que engendró dos retoños. Cinco en total como padre y en la actualidad abuelo por parte de su primogénito, Víctor, del que por cierto se supo hace tres años que siendo administrador de un despacho de loterías, atravesó ciertos problemas judiciales, que sin duda afectarían al político coincidiendo en aquel negro verano de 2021 con su salida del Gobierno.

Con su tercera mujer, como con las dos anteriores, José Luis montó sus respectivos hogares en Valencia. Pero cuando Pedro Sánchez le comunicó que lo nombraba Ministro de Fomento, el matrimonio dejó la ciudad del Turia instalándose en Madrid, donde residieron primero en un sitio y luego en otro cuando fueron padres, vivienda por cierto cercana a la habitada por la Ministra Calviño.

Carolina Perles Miñana, que ya en Valencia había dejado de ser policía municipal, obtuvo en Madrid un puesto como asesora de la Delegación del Gobierno. No faltaron comentarios en el sentido de que podía haber sido favorecida por su esposo. Muy atractiva, Carolina terminó por cansarse de José Luis, separándose hace algo más de tres años, más o menos coincidiendo con el momento en que el Presidente Sánchez prescindió de los servicios de su más estrecho colaborador.

A oídos de Pedro Sánchez llegaron ciertos rumores, por supuesto nunca aclarados. Podían ser cuando decidió darle puerta a su Ministro de Fomento. Pero de alguna manera se deslizó la especie de que José Luis llevaba mala vida. Se separaba de su tercera esposa. Y por lo visto frecuentaba ciertos locales no precisamente recomendables para un político tan conocido. Koldo no estaría lejos de todo eso. The Objetive llegó a publicar que esa doble vida de Ábalos escandalizó en la Moncloa, porque entre sus escarceos sucedió un escandalazo en un Parador (que depende como es sabido del Gobierno) cuya "suite" supuestamente ocupada por el Ministro acabó totalmente destrozada.

Alejado de la política y en mitad de la investigación de la trama Koldo, Ábalos es considerado por quienes han tenido trato con él como un hombre simpático y mujeriego, que se deja ver degustando algunas de las mejores paellas de Valencia junto a su familia y queriendo superar la depresión que arrastraba. Su corazón volvió a latir al encontrar a una joven malagueña llamada Andrea, que le devolvería la ilusión por la buena vida.

De Carolina, su tercera esposa, procuró olvidarse. Si gozó con ella buenos ratos, también supo afrontar el cáncer que aquella padeció. Pero era un matrimonio roto. Creyó que al legalizar de común acuerdo el divorcio todo transcurriría civilizadamente. Pero, no. Los dolores de cabeza para el ex Ministro han sido constantes últimamente a causa del desacuerdo de la pareja para sellar definitivamente la desunión. Andrea, por supuesto, ha sido el paño de lágrimas del político.