Solitaria despedida a Ruphert, el peluquero de las estrellas que no ha tenido un funeral "a lo grande"

El conocido como 'peluquero de las estrellas', Ruphert, falleció el pasado 1 de febrero en Valencia a los 87 años tras una larga temporada alejado de los focos. Lejos de una multitudinaria despedida a la altura de las centenares de famosas a las que peinó a lo largo de su vida (Rocío Jurado, Lola Flores, Grace Kelly, Jackie Kennedy, Sara Montiel, Mónica Naranjo o Victoria Abril) su familia optó por darle el último adiós en la más estricta intimidad en su localidad natal, Tomelloso (Ciudad Real).

El pasado jueves se celebró una misa funeral en su memoria en el templo de Jesús de Medinaceli en Madrid, del que el peluquero era devoto, cumpliendo así con su deseo. Además de su hermana Carmen, al la misa acudieron algunos amigos como José Manuel Parada, Regina Dos Santos y Rappel acompañado por su pareja, José María.

"Era un bendito de Dios", expresó muy emocionada la hermana del peluquero, sin aclarar por qué ha organizado una despedida tan íntima cuando los que le conocían bien están convencidos de que a Ruperto (su nombre real) le hubiese encantado algo a lo grande.

Entre ellos Rappel, que se lamentó de lo "solo" que se encontraba Ruphert "en los últimos momentos". "La muerte ha sido sorprendente para los que lo queríamos. El día que él muriera, conociéndole muy bien como le conocía, a él le hubiera gustado haber hecho un velatorio, un entierro, todas esas cosas a él le gustaban. Una despedida como se merecía un amigo. Él en el mundo de la moda en España ha sido una gran figura. Y la verdad es que parece que se ha muerto el perro. Es una vergüenza, tengo una mala leche de pensar que a este señor no se le haya hecho nada. No hay derecho", estalló.

Un último adiós en el que ha llamado la atención la ausencia de la pareja de Ruphert, Osvaldo: "Lo está pasando muy mal, porque ha sido su compañero de vida toda una vida, ha sido una pareja años, años y años. Acabar así es triste", afirmó el vidente, negando además que el peluquero estuviese "en la indigencia" como se ha llegado a decir. De hecho, insinuó que su hermana no ha dicho la verdad respecto a su patrimonio y propiedades y "ha muerto forrado".

Por otro lado, José Manuel Parada mostró su apoyo a Carmen, hermana del peluquero, y aunque cree que a él le hubiese gustado una despedida "a lo grande", justifica que no ha dado tiempo al ser su fallecimiento tan repentino como inesperado. "Este funeral es para que pudiera venir quien quisiera despedirlo, y han estado amigos muy queridos, como Paca Gabaldón, Rosana, Regina, Rappel...".

"Yo no he querido escarbar. Sé que Carmen lo está pasando mal, que su pareja Osvaldo lo está pasando mal, y no quiero hurgar en esa herida. Bastante lamentable es que se nos ha ido Ruphert, que descanse en paz y que siga haciendo sus maravillosos peinados y teñidos donde quiera que se encuentre (...) Cada vez que muere alguien buscamos a ver qué podemos encontrar para crear polémica", apuntó dolido.

De ahí que prefiera mantenerse al margen de los rumores de mala relación entre el peluquero y su hermana: "Yo siempre los he visto unidos. Aunque hayas tenido problemas con un familiar, cuando llega el momento de su fallecimiento ¿cómo no vas a sufrir?".