El notable cambio físico de Selena Gomez en tan solo un año

Selena Gomez fue una de las protagonistas de la noche en la entrega de premios del Sindicato de Actores (SAG) de Hollywood tras recibir junto a sus compañeros el galardón a mejor elenco de una serie de comedia por Solo asesinatos en el edificio. La actriz está viviendo una etapa dulce en lo profesional con sendas nominaciones en la citada serie y en la película Emilia Pérez, mientras que en lo personal espera con ilusión su boda con el productor musical Benny Blanco.

La intérprete volvió a dar una lección de estilo y se coronó como una de las mejor vestidas de la noche con un favorecedor vestido azul de Celine que se ajustaba perfectamente a su silueta. Se trata de un diseño de tafetán con abertura lateral en el que destacaba el elegante escote bardot, que junto con el nuevo corte de pelo de Selena le daba aires de estrella del antiguo Hollywood.

El look reveló algo que los fans de la actriz han señalado desde hace meses: su notable pérdida de peso. Gomez ha las secuelas físicas y psicológicas del lupus que padece y alguna vez ha lamentado públicamente su aumento de peso: "No soy perfecta pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces se me olvida que está bien ser yo".

Hace tan solo un año, durante la temporada de premios de 2024, la cantante y empresaria sentía la presión por su exposición ante las cámaras y los fotógrafos, algo que aumenta de forma considerable en esta época. Ya en 2023 tuvo que hacer frente a las críticas por su cambio físico: "Estoy un poco más gorda porque me divertí durante las vacaciones", escribió tras aparecer en la entrega de los Globos de Oro del año pasado. Aunque también se habló duramente sobre los retoques que se habría hecho el rostro, la artista prefirió no contestar.

Su cambio de aspecto tuvo mucho que ver con el lupus que la enfermedad que le fue detectada en 2014 y por el que necesitó un trasplante de riñón tres años después. Según publicaron algunos medios, Selena entró en una clínica de rehabilitación para recuperarse de su adicción por las drogas, pero su malestar no se debía a eso. "Me diagnosticaron lupus. Mi mamá tuvo un aborto espontáneo y todo el mundo se enteró de ello. Cancelé mi gira porque necesitaba tiempo para estar bien. Tuve que someterme a un tratamiento de quimioterapia en diferentes lugares", explicó entonces.