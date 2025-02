Álvaro Morata, ilusionado en su nueva etapa con Alice Campello "Quiero estar toda mi vida con mi familia"

Alice Campello y Álvaro Morata están viviendo uno de sus mejores momentos tras darse una segunda oportunidad el pasado enero y mudarse a Estambul toda la familia para apoyar la nueva etapa profesional del futbolista en el Galatasaray.

Aunque se suele decir que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, siempre tiene que haber una excepción que confirme la norma, y parece que este es el caso de la pareja. Así lo confirma Morata en una entrevista para el diario Marca, donde se ha sincerado completamente ante los micrófonos para contar su nueva vida allí rodeado de su familia.

"He encontrado un sitio donde me están tratando de una manera especial, con muchísimo cariño, muchísimo amor y estoy muy contento con la gente". Explicaba Morata sobre la calma y la paz que le ha traído Turquía a su vida, "Todo el mundo me había dicho que los turcos son maravillosos, pero hasta que no he llegado aquí y lo he comprobado, no te das cuenta de que es más. Muchas veces, no es una crítica ni mucho menos a otros sitios, puedo ir más tranquilo por aquí que en otros sitios de Europa. Tengo calma y tranquilidad".

Una nueva oportunidad

El futbolista continuaba explicando lo feliz que está habiendo tomado la decisión de volver a intentarlo con su mujer. El tiempo que estuvieron separados, afirma, le ha servido para entender y valorar lo que realmente quiere en su vida:

"Todo en la vida sirve para algo, para mejorar, para limar pequeñas diferencias. Nos queremos mucho y no ha pasado nada importante como para tomar esa decisión. Fueron cosas pequeñitas, que me han servido para valorar, saber distinguir lo que quieres y no quieres y yo quiero estar toda mi vida con mi familia".

Ahora se encuentra centrado en su nueva etapa profesional y en sus hijos. Uno de ellos, teniendo a su padre en casa, ha empezado a mostrar su gusto por el mundo del fútbol, al que Morata espera poder enseñar a poner límites y disfrutar del deporte de una manera más relajada a lo que lo ha hecho su padre, comentaba:

"Ojalá que les pueda enseñar, sobre todo a no sufrir tanto como lo he hecho yo y que no se pongan tantos límites y tantas barreras, como lo he hecho yo durante mi carrera pensando en el juicio externo, en satisfacer a todas las personas. No solo podré ayudar a mis hijos, si no también hacerlo, cuando me retire, a jugadores jóvenes, que tengan toda la carrera por delante".

¿Regresan a Madrid?

Álvaro Morata también afirmaba que le encantaría terminar su carrera profesional en el club que desde el principio le dio todo: "Me gustaría devolver al presidente del Getafe, Ángel Torres, todo el cariño que pusieron conmigo cuando tenía 13 años. Mi corazón me pide volver a disfrutar de un año o dos o los que sean allí. Ojalá sea después de esta experiencia en Turquía". ¿Quién sabe?, igual la familia Morata Camepello vuelve a Madrid antes de lo que pensamos.