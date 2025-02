Anabel Pantoja no está detrás de la demanda a periodistas, productoras y cadenas por revelación de secretos

Esta tarde ha saltado la noticia de que Anabel Pantoja y David Rodríguez habrían decidido tomar acciones legales denunciando ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas al Hospital Materno Infantil, a cuatro periodistas, dos productoras y dos plataformas televisivas por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. Según informa Canarias 7, la pareja entendería que traspasaron el derecho de información y la libertad de expresión al tratar informativamente el procedimiento que los investiga a ambos por un supuesto delito de maltrato familiar cometido sobre su hija Alma.

Asimismo, el citado medio informa que Anabel como David habrían denunciado a los periodistas Paloma García Pelayo, Diego Arrabal, Antonio Rossi y Francisco José Fajado, redactor de Canarias 7, así como las productoras Unicorn Content, de Ana Rosa Quintana, y Buendía Producción, responsable del programa Y ahora Sonsoles, así como las plataformas Atresmedia y a Mediaset,

Tal y como han confirmado a CHIC las abogadas que representan a Anabel en los procesos civiles, no sería Anabel y David los que van a tomar medidas legales. Parece ser que sería el Ministerio Fical el que habría iniciado la investigación. Se trataría, además de un proceso penal y no civil, es decir, no se busca conseguir dinero de las productoras a través de pactos. Asimismo, el Ministerio Fiscal habría iniciado esta actuación bien de oficio o bien porque Anabel y David se lo habrían pedido, pero eso se desconoce. Se ha elevado al juez que ha empezado a investigar a los periodistas y medios citados.

Asimismo, señalan que su despacho está a la espera de que finalice el proceso penal y no tienen orden de Anabel ni de David de ir ni contra profesionales, ni contra medios ni contra productoras.