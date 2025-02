Bulos, polémicas y falso beso: 'Hola' pulveriza los rumores de que Leonor tiene novio

Hola vuelve a dedicar su portada a la princesa Leonor, esta vez para contar "la verdad frente a los bulos, polémicas y el falso beso que dio la vuelta al mundo". "Nuestras fuentes", leemos en la revista, "niegan rotundamente que se produjera alguna escena cariñosa en la fiesta a la que asistió con sus compañeros y que no es que no hayan salido las imágenes, es que no existe el beso". "Ni beso, ni nada", añade Hola, que se esfuerza por explicar qué ocurrió realmente. "Cuando se dieron cuenta de que les estaban haciendo fotos, sus compañeros se pusieron de espaldas y la rodearon para protegerla. A uno de ellos le tocó enfrentar el foco de frente". Y eso fue todo. Corría el aire, aunque fuese cálido.

Hola recuerda además algo que todos tenemos claro: "la princesa, al igual que su hermana Sofía, lleva grabado a fuego que tiene que marcar las distancias en público. Aunque solo se trate de amistad. Cualquier gesto cariñoso puede hacerse viral en horas… siempre hay una cámara al acecho. Las escenas de amor, o simplemente de cariño, están prohibidas".

La revista aprovecha además para desmentir otros bulos que se han dicho sobre nuestra heredera, como que cobra por su puesto, que la Guardia Real tuvo que sacarla de un local porque estaba "muy perjudicada" o que no se ha adaptado a la vida en el barco y quería volverse a casa.

‘Hola’ desmiente la crisis de Tamara e Iñigo

Hola genera una crisis de pareja entre Tamara e Íñigo que desconocíamos que existiera. La revista publica varias fotos del "plan familiar que desmiente los rumores". En ellas, vemos a Tamara Falcó saliendo del restaurante de su marido y montándose en su moto con él, para dejar claro que no sólo comen juntos, sino que también se van a casa juntos.

Según Hola, la pareja almorzó con la familia política de la marquesa de Griñón, con la que mantiene una excelente relación. Dice la revista que su suegra, Carolina Molas, celebró hace unos días su cumpleaños en Horcher. Y allí acudió Tamara para brindar por la madre de Íñigo Onieva.

Hola además despeja "de nuevo" los rumores de crisis de pareja. Según ha contado la propia Tamara, le pidió a su marido "que no trajera prensa a la cena de San Valentín, que celebrábamos con otros amigos. Se dedicó como 35 minutos a esquivar a los paparazzi y como no lo conseguía, se metió en el Hotel Eurobuilding y salió de alli corriendo".

Isabel Pantoja y las fincas voladoras

Si ya es difícil esconder dinero o capotes de torear, qué podemos pensar de una finca. O de tres. Pero Lecturas se desmarca con una exclusiva este miércoles en la que asegura que Isabel Pantoja "escondió tres fincas de la herencia de Paquirri". Según la revista y según su supuesta fuente, el abogado de Fran y Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, a día de hoy, 40 años después de enviudar, todavía hay propiedades a nombre de Paquirri. "Se trata de bienes que el torero legó a Isabel y cuya titularidad no asumió la cantante".

Se trata de tres propiedades que siguen a nombre del maestro y cuya titularidad nunca ha sido cambiada. Todas ellas están en Medina Sidonia, Cádiz, y son adyacentes a Cantora. Nadie sabía que las tenía, dice Lecturas, y han permanecido ocultas hasta hoy. Como por arte de magia.

La respuesta a la pregunta de qué tipo de tsunami va a provocar esta información, la da la propia revista. Asegura que Pantoja está financieramente tan ahogada y tiene tantos acreedores que no han podido cobrar sus deudas que ahora, con estos terrenos, pueden reclamar.

NOTA: Tras consultar con un abogado, en Es La Mañana hemos sabido que la inscripción en el registro de la propiedad es voluntaria y que en este caso además la escritura de adjudicación de la herencia de Paquirri. Es decir, la ausencia de inscripción de las fincas no supone ni ocultación ni alzamiento de bienes.

Anabel Pantoja y David se relajan en Córdoba

Semana publica nuevas fotos exclusivas de Anabel y David durante uno de sus paseos familiares, esta vez por Córdoba, ciudad a la que viajaron hace unos días y en la que él trabaja como fisioterapeuta. La justicia lleva ya un mes dilucidando qué hace con la investigación sobre el presunto maltrato a su bebé. Mientras, la pareja intenta hacer vida normal. En las imágenes vemos además varias muestras de cariño entre ambos que desmienten la crisis de la que algunos han hablado.

David rodea con su brazo a su novia y madre de su hija, con la que habla de manera animada durante todo el paseo.

Cóctel de noticias

Joaquín ha sido víctima de una trampa. Según Lecturas, el futbolista ha caído en las redes de Claudia Bavel, actriz de cine porno para adultos, del mismo modo que su compañero de profesión, Íker Casillas. Asegura la revista que empezaron a chatear en diciembre de 2023 y que es en agosto de 2024 cuando amagan con encontrarse en Barcelona, ciudad en la que el deportista se encuentra con un amigo en unas reuniones. Le explica que está alojado en el Hotel Colonial, ella le propone verse en otro, el Hotel W, establecimiento que, según Lecturas, "facilita que un fotógrafo pueda hacer guardia y captar el encuentro".

Sara Carbonero y José Luis Cabrera afianzan su relación. Hola publica media docena de fotos que confirman que Sara vuelve a estar de nuevo enamorada. La revista los ha cazado mientras acudían a una exposición de arte. Él, cariñoso, pasa su brazo por encima del hombro de Sara. Cuenta la revista que después se reunieron con la hermana de la periodista y los hijos de ésta, lo que confirma que el empresario, al que llaman Jota, está totalmente integrado en su familia.

El tratamiento de Raphael "va fenomenal". Semana asegura en portada que el cantante está respondiendo bien y que es su hijo Manuel el que ha actualizado la información sobre su estado.

Carmen Lomana presenta sus memorias en Diez Minutos. La revista la ha elegido para protagonizar la portada de este miércoles con una frase que suena un tanto frívola: "Cuando me quedé viuda no me suicidé por estética".

Amaia Salamanca y Rosauro Varo esquían en familia en Sierra Nevada. Hola nos muestra imágenes de la actriz con su marido y sus tres hijos practicando este deporte en la montaña granadina. Parecen un anuncio de ropa de esquí.

Luis Astolfi Jr. se casa. El hijo del jinete Luis Astolfi, que se hizo famoso como novio de la infanta Elena y que ahora es su amigo íntimo, posa para Hola con su prometida, con la que pasará por el altar el próximo 4 de junio. Ella se llama Cristina Serrano.