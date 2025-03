Javier Bardem y Penélope Cruz celebrarán este verano sus 15 años de casados

Cincuenta y seis años celebra este 1 de marzo Javier Bardem, precisamente hallándose rodando una película en su tierra natal, Canarias. Vino al mundo en 1969 en Las Palmas, que es de donde procedía su progenitor. Éste y Pilar Bardem, sus progenitores, se establecieron allí una larga temporada. Los primeros meses de vida del futuro gran actor fueron complicados, pues su existencia estuvo en peligro.

La vida de Javier Bardem en Hollywood es la de un astro del cine internacional que suma desde, hace algo más de tres decenios, una historia que nunca logró ningún actor español. Él es el primero de nuestros actores en ganar un Óscar. Le suceden proyectos continuos, uno de los más recientes asociado nada menos que a Steven Spielberg y Martin Scorsese en una serie de televisión. Un medio al que Javier va a dedicarle más atención en adelante, sin que ello le signifique renunciar al cine. Ha estado nominado para la ochenta y dos edición de los Globos de Oro como actor de reparto de la serie "Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez", emitida este pasado otoño en un canal estadounidense.

Respecto a su alianza con esos dos genios del Séptimo Arte, la serie que preparan trata de un revival para la cadena Apple TV. Ambos, productores junto a Javier Bardem, que será además el protagonista de la serie de diez capítulos, prevista para que sea emitida a lo largo de 2025. Hará el papel que anteriormente protagonizaron por un lado Robert Mitchum y por otro Robert de Niro.

La trama en líneas generales es la misma que rodaron los citados como ésta que hará Bardem, con la única diferencia, como queda dicho, de ser filmada para la pequeña pantalla. Una historia basada en la novela "Los ejecutores", de John D. MacDonald, que en el cine pasó a llamarse en España "El cabo del miedo" y "El cabo del terror". De 1961 es la primera versión, la que protagonizó Mitchum, y treinta años más tarde la que rodó De Niro. El personaje es Max Cady, un delincuente confeso que pasa una larga temporada en presidio. Creyendo que con él se cometió una injusticia, al cumplir su pena, busca al abogado que con su actuación fue causante de dar con sus huesos en la cárcel. Su obsesión es la venganza. Y cuando llega hasta la casa que habita el abogado pretende por cualquiera de los medios, primero someterlo a él y a su familia a un constante asedio, recurriendo a toda clase de intimidaciones, con un fin que es acabar con él. Recordamos tanto en una y otra versión cómo siguiendo la acción nos invadía un lógico desasosiego.

Javier Bardem está muy ilusionado con el papel que ha elegido. La de ese paranoico que exhibe todo el odio y maldad acumulada durante el tiempo que vivió entre rejas para acabar con su enemigo, aquel abogado que cumplió con la ley, lo que aquel no acepta. No se le dan mal esos personajes duros, de villano. Brilló en 2017 en "No es país para viejos". Como también hay que resaltar las dos últimas películas suyas: "Dune: parte dos" y "Skifall", secuela de la serie sobre James Bond. Por su contextura atlética, que ya lucía desde muy joven jugando en Madrid al rugby en categoría nacional, puede personificar a tipos violentos. Fueron catorce los años en los que practicó ese deporte con su equipo, el CR Liceo Francés de Madrid, en los puestos de pilier y tercera línea, y también en la Selección Nacional Juvenil.

Añádase a esto un rostro que, con su capacidad actoral, consigue la intimidación precisa, la expresión dura necesaria. De tanto haber repetido secuencias de acción, él mismo ha dicho que le gustaría aparecer de vez en cuando también en alguna comedia. Resulta normal que una agencia de publicidad internacional lo haya contratado en fechas recientes para protagonizar un "spot" para la firma Uber Eats, en la que aparece como un jefe mafioso rodeado de sus secuaces ante una mesa donde hace patente su obsesión por dominar el mundo.

Javier Bardem y Penélope Cruz

Hace unos tres meses estuvo en Abu Dhabi para rodar unos planos pendientes de la película que lo ha unido a Brad Pitt, "F1". Se trataba de aprovechar la final del Gran Premio de Automovilismo con el fin de que Pitt recogiera una copa de ganador que le entregaba Javier Bardem, éste en el personaje del dueño de una escudería, y aquel en el de un campeón que reaparece en las pistas después de una larga ausencia como resultado de un grave accidente mientras competía. Ambos actores se conocen desde que hace doce años coincidieron en el reparto de "El consejero", filme que dirigió Ridley Scott. Son muy buenos amigos. Y hemos de añadir que en esos días que estuvieron en los Emiratos Árabes, se les unió Penélope Cruz que, si al principio nunca se manifestó aficionada a las carreras de coches ahora ya es espectadora cuando se le presenta una ocasión como la que les contamos. Teniendo en cuenta que hace poco más de un año rodó en Italia una película sobre la esposa de Enzo Ferrari, el famoso propietario de una marca de bólidos.

Esa cinta de Pitt y Bardem podremos verla en España mediado este mismo año. Curiosidad al canto: a Javier no le gusta conducir y en sus películas finge hacerlo, recurriendo a los trucos existentes en el cine en tales casos. Es una de sus fobias, en la creencia de que puede matarse. No llegó ni a matricularse en una academia para sacarse el carné. Otra de sus fobias es el miedo a los tiburones. Si está en una playa, de los mares en América donde abundan, prefiere no bañarse. El miedo le viene desde que de pequeño vio la película "Tiburón".

Citada Penélope Cruz, cuya carrera en el cine también es espectacular, podrá celebrar con Javier una cifra redonda en su matrimonio. Recordemos que se casaron el año 2000 en la más completa intimidad en las Bahamas, elección que les vino de perilla en un paradisíaco lugar, porque un amigo de ambos, el también actor Sean Penn, les brindó su mansión. Javier y Penélope se hicieron amigos rodando "Jamón, jamón", donde los reunió Bigas Luna. Pero su leve romance no continuó. Hasta que Woody Allen los tuvo a sus órdenes en "Vicky Cristina Barcelona". Le impresionó mucho a él verla en la secuencia en una cocina arrojando violentamente unos platos al suelo. El comienzo ya de una relación, luego matrimonial, y hasta ahora fortalecida desde que son auténticos padrazos de dos hijos. Reparten cuando les es posible su residencia en Los Ángeles con la casa que mantienen en Madrid. Si está aquí, su vida es lo más discreta posible. Sobre huyen de los reporteros y procuran pasar inadvertidos. Me crucé con ellos un mediodía de fin de semana que salían del Retiro con sus pequeños para irse a la vivienda familiar cercana. Agachaban un poco sus cabezas al cruzarse con los muchos transeúntes, Javier parapetado bajo una gorra, Penélope, más tranquila en ese paseo.

Que Javier Bardem no sea un personaje simpático para esa prensa que él detesta, no es motivo para que haya periodistas que no le reconozcan sus muchos méritos profesionales. Quien aprendió inglés y se codea con la flor y nata de Hollywood, ganador de seis premios Goya, un Óscar, un Bafta y un Globo de Oro, créditos importantes que hasta el día de hoy no ha conseguido actor español alguno. Penélope ha hecho otro tanto. Singular pareja que puede presumir de un palmarés cada uno: son unas indiscutibles estrellas de la pantalla.

El deporte, la pintura, son aficiones del pasado de Javier. Podía haberse dedicado a ganarse la vida con los pinceles: estudió cuatro años en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid: prefirió ser actor, siguiendo la estela de su dinastía familiar por parte de madre, los gloriosos Bardem, tíos, abuelos. Comparte con Penélope la música heavy metal. Rockero siempre desde que era joven. Ahora, con cincuenta y seis años, seis menos que Penélope. Los dos han disfrutado de algunos conciertos para ellos inolvidables. De hecho, en 2008 él tuvo el placer de presentar a Bruce Springsteen en uno de ellos en Madrid. En 2011, Javier y Pé subieron al escenario del Fórum de Los Ángeles a requerimiento de Prince. Y en el Palau San Jordi de Barcelona, año 2015, Javier bailó junto a Bono y su grupo U2 mientras sonaba una canción a toda pastilla. La última vez que Bardem se dio el gustazo de irrumpir así en un escenario fue en el madrileño Wizink Center en 2022 invitado por su amigo Miguel Ríos. Quizás uno de sus deseos sea algún día llevar al cine la vida de un rockero. Él tiene alma de ello.

A comienzos de febrero, Javier y Penélope aterrizaron en España. Invitados a asistir a la trigésima novena edición de los Goyas. Ella no pudo, afectada por un proceso gripal. Él subió al escenario del Palacio de Congresos granadino junto a sus compañeros de la película "Mar adentro", para entregar uno de los galardones. Al día siguiente volaba hasta Fuerteventura donde ha comenzado el rodaje de "El ser querido" junto a Victoria Luengo, a las órdenes del acreditado Rodrigo Sorogoyen, ambientado en un paisaje volcánico donde tantos filmes se han realizado a lo largo del tiempo.

El 10 de marzo, si le es posible, podría asistir en el teatro-circo Price donde se entregarán los premios de la Unión de Actores, para los que está nominado.

No suelen hacer ostentación del lujo donde viven en Los Ángeles. Ella, por sus obligaciones con las firmas de ropa y cosmética que la han contratado hace tiempo, y asimismo por su condición femenina, exhibe a menudo en presentaciones y galas modelos de firma que no están al alcance de cualquiera, complementados por sus joyas correspondientes. Pero en su día a día, prefiere siempre con su marido ir con atuendos deportivos, cómodos, nada espectaculares por el contrario. No olvidan de donde vienen: ella de un matrimonio de clase media trabajadora de Alcobendas (Madrid), donde al tiempo que albergaba sueños cinematográficos trabajaba en la peluquería de su madre. En cuanto a Javier, tras la separación de sus padres, su madre, Pilar Bardem, quedó en una situación económica preocupante, con tres hijos a los que alimentar. Había días que apenas tenían para comer. Javier se desvivió siempre con ella y hasta llegó a ser "stripper", casi desnudo en una sala de despedidas de solteras: su madre estuvo una noche presente, muerta de risa. Aquellos tiempos de fatigas pudieron superarlos y cuando el galán comenzó a situarse en Hollywood lo primero que hizo fue asegurar a su familia un futuro halagüeño. Buen hijo, hermano, luego esposo y padre. Que sea antipático para los reporteros, es otra historia.