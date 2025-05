Escribimos sobre Selena Gómez, una de las cantautoras norteamericanas de ascendencia mexicana, de las más influyentes en la comunidad latina de los Estados Unidos. A su condición de cantante (fue ídolo infantil desde que intervino en muchas series de la factoría Disney) añade su faceta de actriz, empresaria millonaria cuyo patrimonio se estima en ochocientos millones de dólares. Hay, incluso, medios que citan una cifra aún más elevada. Lo que ya produce asombro y admiración. Sobre todo si se tiene en cuenta que procede de una familia muy pobre y que pasó muchas privaciones siendo niña y adolescente.

Su éxito más reciente en el cine ha sido la película "Emilia Pérez", premiada en el último Festival de Cannes. Su desfile por la alfombra roja causó sensación, porque ella sabe muy bien elegir su vestuario para la competencia frente a otras estrellas. Así, en la última gala de los Óscar, lució un originalísimo modelo confeccionado con ¡dieciséis mil cristales!

Su amor más duradero lo fue con Justin Bieber. Ahora tiene un nuevo novio del que dice que le ha devuelto la ilusión perdida. La única pena que anida es la de no poder alcanzar la maternidad. Los médicos le han prevenido que, si lo intentara, podría en peligro su vida.

Selena lleva ese nombre porque sus padres eran seguidores de una cantante asimismo llamada. Padres que se separaron cuando Selena, nacida en Texas hace treinta y dos años, contaba sólo cinco. La madre, que era actriz teatral, se hizo cargo de la niña, quien ya con diez años debutó en papeles secundarios de series de la productora Disney. Así continuó hasta que además de icono infantil pasó también a ser ídolo de la juventud. Montó un conjunto llamado Selena Gómez & the Scene. Variada en su repertorio musical, con su voz de mezzosoprano: cultiva el pop, pop rock, dance-pop, "R&B"… Ha vendido más de trescientos millones de discos sencillos y treinta millones de álbumes. Su popularidad como cantante es extraordinaria. A sus muchos galardones conseguidos, hace pocas fechas recibió en Miami la distinción otorgada por la acreditada revista "Billboard" como "La mujer del año", dentro de cuantas son de origen latino. No pudo asistir pues en esa misma fecha estaba grabando un disco, donde figura la canción "Solo los asesinos en el edificio". En marzo registró otro tema, "El muchacho de los ojos tristes", original de Manuel Alejandro, que hace tiempo había estrenado Jeanette.

Selena Gomez y Justin Bieber

Al sentirse halagada con esa distinción de "Billboard", Selena Gómez comentó: "Me siento orgullosa de que mi música honre mi herencia y mi familia. Esto habría hecho muy feliz a mi abuela".

Hasta los siete años de edad Selena Gómez hablaba nuestro idioma. Después dejó de practicarlo, aunque haga esfuerzos por hacerse entender en español.

Con un físico espectacular, Selena Gómez ha sabido conquistar a un público tanto norteamericano como de origen hispano. Despierta entre los hombres un indisimulado interés cuando la ven contoneándose en el escenario de manera sensual. La lista de novios que ha tenido se inició cuando tenía solo quince años, y estuvo tres con el cantante Nick Jonas, al que dejó para irse en 2010 con quien ha sido el hombre de su vida durante ocho años, el ya citado cantante canadiense Justin Bieber. ¿Quién de los dos tuvo la culpa de la ruptura? Conociendo a Bieber, es posible que fuera él quien se cansara de Selena. Dos caracteres con mucho genio.

Después se enrolló con un DJ ruso-alemán, Zedd. Y en 2017 también otro intérprete canadiense, vocalista de la banda The Weeknd, fue su pareja un año. Hasta que en 2023 llegó al corazón de Selena quien por ahora la ha conquistado: asimismo cantante, Benny Blanco. No sólo les une el amor, sino la música. Acaban de grabar el álbum "Said I love You First", que promete entusiasmar a su parroquia de seguidores. Se conocieron cuando ella estaba grabando la canción "Soon" y Benny, a decir de Selena, se convirtió en una figura clave en su vida. Pero no quisieron dar publicidad a su enamoramiento y se escondieron de los fotógrafos. Una vez estuvieron cerca de ser pillados en actitud amatoria y lo que hicieron fue disfrazarse, muy divertidos, paseando por el muelle de Santa Mónica, sin ser reconocidos. Ya les da igual, porque en Los Ángeles su relación hace ya tiempo que es pública y notoria.

Selena Gómez es muchísimo más importante que Benny Blanco. A él le honra haber dicho esto: "Cuando la conocí me daba miedo, respetaba su talento, y al acercarme a ella tuve presente que nada afectara a nuestra relación".

Mientras entraron juntos en un estudio de grabación por primera vez, ya locos la una por el otro y viceversa, la sensación de Selena fue así descrita por ella: "Fue como escribir un diario con alguien que amas y confías".

Llevaba un anillo de diamante con la inicial B de su novio. Lo acariciaba cuando no estaba a su lado. Pero resulta que lo vendió a una de sus "fans". Es una manía que tiene: algunos de sus objetos personales los regala, o bien decide desprenderse de ellos por una módica cantidad entre sus admiradores. Rara cosa pero una operación publicitaria que los periodistas cercanos a ella lo cuentan en sus crónicas. No es Selena Gómez proclive a mantener amistades en el mundillo cinematográfico y musical de Los Ángeles. Confiesa que la única colega con quien se lleva bien es Taylor Swift.

Es adicta a las redes sociales, al menos en Instagram, donde cuenta con cuatrocientos millones de seguidores. La verdad es que, siendo tan popular sobre todo en Estados Unidos, lógico resulta que la hayan contratado como imagen publicitaria de importantes marcas: Pantene, Coca-Cola, Adidas, Puma…Ella misma es propietaria de una empresa de cosmética. Lanzó una línea de ropa, otra de perfumes, de esmalte de uñas… Por lo dicho parece que Selena Gómez estuviera "hasta en la sopa". El destino le ha sido afortunado porque ya dijimos que pasó mucha hambre. Y también ha tenido sus desgracias, como si se hiciera real aquel culebrón televisivo titulado "Los ricos también lloran".

Resulta que en 2017 tuvo que someterse a un trasplante de riñón para ayudar a combatir sus problemas de salud causados por el lupus, enfermedad autoinmune que le diagnosticaron en 2011. Tuvo la suerte de encontrar a una generosa donante, su amiga íntima, la actriz Francia Raisa. No ha sido ese el único caso que le ha afectado, pues hubo de ingresar en varios centros de tratamiento para vencer su ansiedad y depresión. Los viajes constantes, la tensión de la artista que vive obsesionada por el éxito, tienen bastante que ver con esas alteraciones vitales.

Quizás también por alguna otra causa, cuando Selena consultó a su ginecólogo sus deseos de ser madre, obtuvo una desoladora respuesta: no debía arriesgarse a ello pues su vida podría estar en peligro. Como la estrella no ha perdido la ilusión de tener un hijo, de acuerdo con su pareja, está dispuesta a conseguirlo bien por adopción o recurriendo a la gestación subrogada.