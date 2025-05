Amber Heard anuncia que ha tenido mellizos: "Soy madre por mí misma y en mis propios términos"

Después de varios meses sin estar en en el foco mediático, la actriz ha anunciado que ha sido madre de mellizos y no ha podido elegir mejor día, el Día de la Madre en el otro lado del charco: "El Día de la Madre de 2025 será uno que jamás olvidaré", explicaba la actriz a través de sus redes sociales.

"Este año estoy más que encantada de celebrar la culminación de la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy comparto oficialmente la noticia de que he dado la bienvenida a mellizos a la pandilla Heard" explicaba. De esta forma Agnes y Ocean se unen a Oonagh Paige, la primera hija de Heard que nació en 2021 y que la convirtió por primera vez en madre.

Antes de que Heard se adentrara en el mundo de la maternidad, tuvo una época donde los micros y los focos era su rutina diaria. Estuvo casada de 2015 a 2017 con Johnny Depp, a quien conoció en el set de "Los diarios del ron" (The Rum Diary) y con quien tiempo después protagonizaría un mediático conflicto legal en un caso de difamación en 2022.

Tras el gran revuelo mediático decidió alejarse de los focos y mantener una vida tranquila, que únicamente consiguió mudándose a Madrid en 2022, y desde entonces, es muy escasa la información pública de la actriz.

En el comunicado explica a sus seguidores cómo se ha sentido en estos últimos años tras intentar hacer realidad su deseo de formar una familia: "Cuando hace cuatro años tuve a mi primera hija mi mundo cambió para siempre. Pensé que ya no podía reventar más de alegría. Pues bien, ¡¡¡ahora reviento por tres!!! Ser madre por mí misma y en mis propios términos, a pesar de mis problemas de fertilidad, ha sido la experiencia que más me ha llenado de humildad", dijo este domingo.

Después de abrirse con sus seguidores ha querido mandar un mensaje de cariño a todas las madres que como ella han cumplido su gran sueño: "A todas las madres, dondequiera que estéis hoy y comoquiera que hayáis llegado hasta aquí, la familia de mis sueños y yo lo celebramos con vosotras"