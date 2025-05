Jordi González, a punto de morir: "He estado tres semanas en coma"

Jordi González explica en Semana que ha estado a punto de morir. El presentador es portada del número de este miércoles que, por fin, puede decir que se está recuperando. Tras cinco meses de ausencia, ahora sabemos que ha estado ingresado en Colombia debido a una bacteria que le mantuvo en coma en la UCI durante tres semanas.

Su última aparición en televisión, tras una larga etapa en Mediaset lleva varios años vinculado a La 1 con programas como Lazos de Sangre y D Corazón, fue precisamente en este último, en el que entró por videollamada a mediados el pasado mes de enero saludando a su compañera Anne Igartiburu. En ese momento comentó que estaba enfermo: "Después de 15 días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre. La semana que viene en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal. No sé qué me pasó ayer, me puse a llorar, a toser… Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito", dijo en aquella ocasión.

Nunca más regresó a plató y ahora, gracias al último número de Semana, hemos descubierto el infierno que ha vivido el presentador: "He estado a punto de morir", asegura en la portada.

"He tenido una neumonía bilateral, esa enfermedad de la que se mueren los papas". Ha estado ingresado en dos hospitales en Medellín y no pudo regresar a España hasta marzo, donde ha estado tratado en un hospital madrileño: "Pasé momentos muy críticos, creyeron que no lo contaba, pero los médicos me dijeron que había salido adelante porque estaba delgado y porque mi edad biológica es la mitad de los años que tengo, ¡yo también soy una especie de eterno adolescente!".

Asegura que ahora "está bien", aunque aún tiene secuelas de lo ocurrido: "Estoy bien. Ahora estoy bien, pero he estado muy mal, verdaderamente mal… Los médicos llegaron a darme por perdido. Nos dijeron que estaban convencidos de que no salía. Hasta en dos ocasiones dijeron que se avisara a mi familia para que se despidieran de mí".

Después de pasar una situación tan crítica, ahora encara la vida "de otra forma": "Durante un tiempo tenía pesadillas todas las noches con lo que me ha ocurrido. Ahora veo mi vida de otra manera. Me han cambiado las prioridades. Me voy a dar prioridad a mí mismo. Voy a ser menos González y más Jordi. Me ha encantado notar el cariño de la gente".

El director de la citada revista, Jorge Borrajo, ha dado más detalles sobre esta entrevista en el programa TardeAR, confesando el gran impacto que supuso escuchar su testimonio: "Es una entrevista que le hice en persona en su casa. Él ya está más recuperado, fue una conversación de más de una hora y vi in situ las secuelas que le han quedado. Jordi ha estado tres semanas en coma, dos meses sin salir de una uci, tiene una traqueotomía, ha estado sin voz, ha tenido que aprender a andar y todavía tiene secuelas importantes".

"Él se fue a Colombia y pilló una bacteria. Tuvo lo mismo que mató al papa Francisco, una bronconeumonía bilateral, lo que pasa que en su caso se agravó por una crisis renal. Y de verdad cuando decimos que ha estado a punto de morir es que lo dice en la entrevista, los médicos le desahuciaron y le dieron por perdido y no saben ni cómo ha salido adelante", añadió el director de la revista.