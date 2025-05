Robert de Niro apoya a su hija trans de 29 años: "La quiero igual que antes cuando era un varón"

La sociedad hace ya tiempo que acepta en el seno de muchas familias la existencia de hijos transexuales, los que de pronto "salen del armario" y proclaman su condición sexual. De todas formas convengamos que hay también padres reticentes a la hora de comprenderlos. Un problema para unos y para otros. Mejor para quienes después de muchos sufrimientos se sienten más libres confesando su cambio de sexo. Todo ello le ha afectado a Robert de Niro. El gran actor ya hace tiempo era consciente de que uno de sus siete vástagos acusaba evidentes muestras de que no se sentía un niño normal. Pero ha sido ahora, hace apenas menos de un mes cuando Aaron ha dejado de ser llamado así para convertirse en su versión femenina, Airyn. Ante su declaración pública, Robert de Niro también se ha visto obligado a dar su opinión sobre esa transformación: "Amé y apoyé a Aaron como hijo y ahora amo y apoyo a Airyn igual que antes cuando era varón".

Sin duda, ha sido una postura lógica, valiente no obstante, para no romper con quien ahora, a los veintinueve años de edad no quiere por más tiempo ocultar su verdadero sexo.

Quien dice sentir y pensar como una mujer, Airyn, es fruto de la relación sentimental que sostuvo su padre, Robert de Niro, con la actriz negra Toukie Smith. El gran actor nunca se manifestó racista, lógicamente. Y no sería la primera vez que se enamorara de una mujer de color. Del amor que surgió en esta pareja vinieron al mundo dos gemelos, bautizados con los nombres de Aaron y Julián.

Aaron ya se sentía un niño distinto a los demás cuando iba al colegio; sensación agudizada al llegar la adolescencia. De su boca han salido estas frases últimas: "De niño a mí me decían que no era suficientemente negro, y además que era demasiado femenino y no lo suficientemente masculino".

Aaron y su hermano gemelo nacieron por fertilización "in vitro" y gestación subrogada. Siempre se llevaron bien. Nada de lo que sufría el primero repercutió, que sepamos, en la educación y costumbres del segundo, Julián. Acaso el padre de los chicos pensaría que esas sensaciones de Aaron sintiéndose algo menospreciado por sus condiscípulos irían desapareciendo andando el tiempo. No fue así. Aaron sufría. Por mucho que Robert de Niro atendió a los gemelos, fue por poco tiempo: cuatro años tan solo duró su convivencia con Toukie Smith, ahora con setenta y dos años. No sabemos si tiene o no contacto con ese hijo-hija. Robert de Niro se casó luego con otra mujer -no sería la única- y fue padre de cinco hijos más. Aunque confiesa que ha querido siempre a todos sus hijos, por sus constantes desplazamientos y dedicación al cine, la verdad es que no los trató a todos con regularidad. Y Aaron es posible echara de menos el cariño y comprensión de su padre, que ahora sí que ha demostrado.

No hace muchos meses que quien ya se sentía con su nueva identidad, la de Airyn, fue vista por las calles de Nueva York caminando con tacones de aguja, luciendo una cabellera rasta con trenzas rosas. Apareció de tal guisa en las páginas de un periódico sensacionalista. Y llegado noviembre de 2024 anuncio que iba iniciar una terapia hormonal, sometiéndose a cuanto le era necesario para ser una mujer. "Quizás no sea tarde para mí y pueda empezar a sentirlo – dijo Airyn -, me veo emulando a mi madre. Es el momento de descubrir esa transición para ir contando mis experiencias como mujer "trans" negra".

Airyn nunca quiso seguir la carrera artística de sus padres y agradece que no la forzaran a ello, dejando que su vida estuviera alejada de los focos mediáticos. Así es que su infancia fue normal, salvo lo ya contado con respecto a la manera en que su físico y sus movimientos y gestos fueran más parecidos a una chica. Y él, a su manera, ya iba comportándose conforme llegó a la adolescencia como un chico gay.

Estudia en la actualidad para ser consejera de salud mental y activista en pro de personas negras transexuales. "Necesitamos el mayor apoyo posible en esas labores", confiesa Airyn. Que tuvo tiempo atrás, ante su incierto futuro profesional, participar en algunas pruebas de voz y también para ser modelo. Pero no la seleccionaron. Tampoco, se deduce, quiso pedirle ayuda a su padre. Éste, ha reaccionado, quizá demasiado tarde, en proclamar ese apoyo que insiste en brindar a su hija trans: "No veo problema alguno en decirlo", ha concluido Robert de Niro hace pocas fechas. La prensa norteamericana se ha hecho eco de sus declaraciones como padre.