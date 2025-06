Kiko Rivera e Irene Rosales celebran la Primera Comunión de su hija Ana marcada por las ausencias

Kiko Rivera e Irene Rosales han vivido un día muy especial junto a su hija Ana, que ha celebrado su Primera Comunión en la Parroquia de Santiago Apóstol, de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla.

Una celebración marcada por grandes ausencias, como la de su abuela paterna, Isabel Pantoja que no ha sido invitada ya que lleva más de 4 años sin tener relación con su Kiko Rivera, al igual que su hermano, Agustín. Tampoco han estado los tíos de la pequeña, Francisco y Cayetano Rivera ni tampoco Isa Pantoja, a pesar de haber tenido un acercamiento con Kiko cuando la hija de Anabel se encontraba ingresada. Ni ella, ni su marido Asraf Beno ni su hijo, Alberto, han acompañado a su sobrina.

Las hijas de Kiko Rivera haciendo carantoñas a la pequeña Alma

Quién no se ha perdido este evento ha sido Anabel Pantoja, que aunque ha llegado tarde a la ceremonia, ha acudido junto a su pareja, David Rodríguez, su hija, Alma, y su madre, Merchi Bernal. Anabel, además, no ha dudado en inmortalizar el encuentro de su hija Alma con las hijas de su primo, que ha compartido en sus redes sociales con el mensaje "Este momento lo he soñado desde hace 6 meses".

La pequeña Ana, que en diciembre cumplirá 10 años, ha estado acompañada de su hermano Fran, el hijo que Kiko Rivera tuvo con Jessica Bueno, y su hermana Carlota. Tampoco han querido perderse esta celebración el periodista Luis Rollán o Maite Pulpón, la que fuese una de las más íntimas de Pantoja, así como los hijos de Raquel Bollo, Manuel y Alma.

Kiko Rivera e Irene Rosales

De camino a la parroquia, Kiko e Irene se han encontrado con varios reporteros a los que solo Irene ha comentado: "Es un día muy bonito y vamos a disfrutarlo mucho".

Para esta ocasión familiar tan importante, Irene Rosales ha lucido un vestido rojo de mangas transparentes de Vicky Martín Berrocal, que ha combinado con complementos dorados, mientras Kiko Rivera ha optado por un traje gris claro, que acentuaba su cambio físico.