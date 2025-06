Tom Cruise, que se despide de "Misión Imposible", cuida su físico comiendo 15 veces al día... sólo "picando"

Siendo un indomable robacorazones, las conquistas frecuentes de Tom Cruise no siempre llegan a buen puerto. Ahora se especula con que su relación junto a la cubana-española Ana de Armas va en serio, a tenor de las recientes ocasiones en las que han sido vistos en actitud romántica, esclarecedora de cuanto les une sentimentalmente. Por el momento lo único más probable es que se concreten varios proyectos que sus respectivos agentes llevan entre manos, vinculándolos en alguna película juntos. Que ambos se admiran es evidente, aunque sentimentalmente no hayan dado aún el paso definitivo para anunciar su noviazgo. Porque antes de salir con Ana de Armas, en el pasado mes de diciembre, Tom estaba muy interesado en su representante Maha Dakkil.

El galán norteamericano, que va a cumplir sesenta y tres años el próximo 3 de julio, mantiene un físico magnífico, con cara de niño bueno. Cara que ha sometido a cuidados, retoques, sesiones de colágeno, algo que él ha llevado en secreto. Pero por mucho que dé la impresión de haberse confabulado con el diablo, como hizo en la ficción aquel Dorian Grey novelesco, si comparamos imágenes suyas de anteayer con las de hoy, salta a la vista que el actor ha pasado por las manos de alguna esteticista, o incluso un cirujano especializado en esas lides de quienes buscan una soñada juventud. Ha hecho bien Tom, pues como decía mi añorado amigo Joaquín Prat senior, "Mi cara es mi oficina". Y Cruise vive de ello.

Tom Cruise y Ana de Armas

Desvelamos su dieta secreta

Lleva el actor en secreto una dieta rigurosa, y sorprendente, que acaba de revelar la revista Hello Magazine: evita las comidas tradicionales, los horarios de casi todo el mundo, y come ¡quince veces al día!. "Picoteo saludable", le dice su nutricionista. Cuenta Cruise un chef personal que le proporciona pequeñas y saludables raciones, todas sanas. Si sale fuera de casa elige pescado blanco al vapor y verduras, nada de manteca, de grasa, ni salsas, aceites, bebidas alcohólicas, alimentos precocinados… Los que toma están cocinados a muy baja temperatura, cocción lenta, que proporciona mejor sabor y la textura conserva los nutrientes y ayuda a mantener la humedad de los alimentos. Las carnes quedan más tiernas y jugosas, evitando que se quemen por fuera y queden crudas por dentro. Por supuesto, prohibidos toda clase de dulces, en su ausencia en la mesa, fruta, mucha fruta, y arándanos, brócoli, espinacas, tomates, jengibre, remolacha, nueces, avena cruda… Para qué seguir. Yo, ni lo intento. Tom Cruise sabe bien lo que le conviene.

En un momento que se estrena la última secuela de "Misión imposible" que al parecer va a ser la última, la sentencia final del personaje encarnado por Tom, ese agente Ethan Hunt enfrentado a una misteriosa red. Sus alardes físicos en la mayoría de sus películas son de sobra conocidos. No admite "dobles", especialistas, lo que a las agencias de seguros les supone temblar por si se produce algún accidente de importancia, a lo que el ídolo no hace caso, puesto que muchas veces es él mismo el productor. Esta octava secuela ha costado cuatrocientos millones de dólares, dura ciento setenta y un minutos de duración y los expertos en estos asuntos ya la han situado como la tercera película más cara de toda la historia dl cine.

La pobreza en su infancia recibiendo palizas

Tiene Tom Cruise una biografía en la que se resalta sus humildes orígenes, nacido en un hogar modestísimo en el que su padre, electricista de profesión, cambiaba de trabajo al dos por tres y mantenía la execrable conducta de pegar palizas a Tom y a sus otras tres hijas. De aquel pasado, quien lleva ya varias décadas siendo uno de los actores y productores cinematográficos más ricos, sacó una provechosa lección: la de que nadie le ha regalado nada, que tiene talento y en la gran mayoría de sus películas de acción, insistimos, suele reservarse las escenas más peligrosas, eludiendo ser doblado por especialistas.

Tom Cruise y Penelope Cruz

Las aseguradoras se lo piensan a la hora de firmar pólizas cuando actores como Tom Cruise se empeñan en correr muchos riesgos. Él, siendo a veces coproductor, se sale con la suya y llega a realizar verdaderos ejercicios acrobáticos, como en esta última "Misión imposible", de la que se ha dicho que va a ser una de las mejores películas de acción de 2025. El personaje incorporado por Cruise aparece colgado de una avioneta en pleno vuelo, de igual modo que se sumerge en un tanque repleto de agua. No queda ahí la cosa pues en su afán en que ese Ethan Hunt que interpreta salga siempre indemne de sus proezas no se lo piensa dos veces, se mete en el mar y comienza a bucear a muchos metros de profundidad.

Insistimos en esos sesenta y dos años que tiene, aun con su cuerpo de atleta, lo que no le quita del todo un aire de fragilidad al contemplarlo tan delgado. Pero el tiempo pasa, todo tiene en la vida un adiós y esta octava entrega de "Misión imposible. Sentencia final" en los cines tiene visos de caducidad. Pero como esas secuelas siguen proporcionándole dólares a espuertas en todas partes, lo mismo se lo piensa y… La respuesta la tiene sólo él, que tal vez no quiera encasillarse en esos papeles de acción y pretenda cambiar de registros y dedicarse, por ejemplo, a la comedia cinematográfica.

Tres matrimonios, muchas amantes

Y sus amores le acreditan como un reputado seductor, con una lista de novias y amantes, de cuyos nombres se cuentan unos cuantos, no conocidos en general por estos pagos: Heather Lockelear, Hailey Atwell, Vanessa Kirby, Laura Prepon… y etcétera, etcétera. Claro que también tuvo en sus brazos a actrices ya de renombre, como nuestra Penélope Cruz, con la que vivió una larga relación durante tres años y hasta conoció a la familia de esta hija de peluquera; o también flirteó largo tiempo con Melissa Gilbert, Rebeca de Mornay, Cameron Díaz y tal vez alguna más que se nos escape de nuestro archivo.

Tom Cruise y Nicole Kidman

Se ha casado tres veces, la primera con Mimí Rogers (1987-1990), la segunda con Nicole Kidman, que fue sin duda la mujer de su vida, que le llevaba por cierto bastantes centímetros de estatura (1990-2001) y la última con Katie Holmes (2006-2012), que fue su compañera en el reparto de "Misión imposible".

Desde esa última experiencia matrimonial sus ligues han sido más especiados, hasta que ha aparecido en su vida Ana de Armas, esa cubana de La Habana que cumplió treinta y siete años el pasado 30 de abril. Veintiséis menos que Tom. Ambos están muy ilusionados. Ana de Armas, que vivió varias temporadas en Madrid y se casó con el actor catalán Marc Clotet (2011-2013), debe su popularidad al haber protagonizado no hace mucho la vida de Marilyn Monroe en el filme "Blonde". Ya a estas alturas acumula una filmografía interesante, entre otros títulos éstos: "Ballerina", "Eden", "La hija de Dios", "Toc-toc", "Puñales por la espalda"…También apareció en la secuela de "Blade Runner" y tuvo un papel en la última entrega de "James Bond". Hay una anécdota que la enfrenta, no se sabe por qué, al acreditado director de "Trainspotting", Danny Boyle, quien la tuvo a sus órdenes unos días rodando el comienzo de "Yesterday", una cinta de ciencia-ficción acerca de Los Beatles. De la noche a la mañana Boyle cambió de idea y le dijo que ya no contaba en adelante con ella. Imagino que en el contrato de la cubana existiría una cláusula por la que debería ser indemnizada tras esa amarga y sorprendente decisión.

En cuanto a sus experiencias amorosas, tiene varias: una de las más explosivas fue con Ben Affleck, ese otro picaflor, que coincidió con Ana de Armas como protagonistas del "thriller" "Deep Water". En la primavera de 2020 ambos fueron apasionados amantes fuera del rodaje, se fueron juntos a Los Ángeles y ella llegó a conocer familiarmente a los hijos que tuvo él con Jennifer Garner. Mas pasados los primeros meses de mutua entrega, él rompió aquella prometedora pareja y se dijeron adiós en enero de 2021.

No se vino abajo Ana de Armas, ya entronizada en Hollywood como una joven estrella en ascenso, a la vez que se enrollaba con el empresario de negocios de avanzada tecnología Paul Boukadakis. Duraron poco juntos. Y ella cayó en las redes del hijastro del Presidente de la República cubana, Miguel Díaz Canel, de nombre Miguel Anido Cuesta, con quien se paseó por Madrid, siendo captados por las cámaras de los "paparazzi". Los cubanos residentes en Miami criticaron que siendo también cubana Ana de Armas saliera con el familiar de uno de los líderes de la revolución.

Transcurrido alrededor de un año es cuando hace dos o tres meses Ana de Armas aparecía acaramelada con Tom Cruise. Hace unas semanas, acudían juntos al restaurante "Core", de Londres, invitados al cincuenta cumpleaños de David Beckham. Trataron de evitar ser fotografiados, hasta que cedieron ante la presión de los reporteros. Los que ya con anterioridad, el último 14 de febrero, día de San Valentín, ya tomaron imágenes de la pareja cuando se encontraban en el London Helioport. Volaron en el helicóptero de Tom Cruise, que muchas veces pilota él mismo, amén de que dispone de un "jet" privado, con el que se desplazó a Madrid junto a Ana de Armas, ella siempre con sus dos perritos. Por el momento, lo único que sabemos es que están muy contentos de haberse conocido. Su amor, no nos parece una misión imposible.