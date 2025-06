Eduardo García ('Aquí no hay quien viva') vive con sus padres y sus ingresos son mínimos

A Eduardo García le llegó la fama muy joven gracias a su papel de Josemi en la popular serie Aquí no hay quien viva. Se crio entre platós y rodajes y llegó a la adolescencia con un pico de popularidad impropio para alguien de su edad. Tras abandonar La que se avecina se le perdió la pista hasta que en 2015 publicó en Youtube la canción Burlaos bajo el nombre artístico de Dudu, que evidenciaba un estilo de vida problemático acompañado de consumo de drogas.

Diez años después, el programa TardeAR dio con el actor madrileño de 33 años, que ahora vive en un pueblo de Toledo y está "muy cambiado". "Llevo bastante tiempo fuera de todo esto. Tuve un tiempo que me torcí bastante, para qué nos vamos a engañar. Tampoco he sido malo, ese acto también de rebeldía y tal... Y las cosas no se arreglan así, no se arreglan haciendo el gamba' por ahí", reconoció al programa de Telecinco.

García confesó que la fama le llegó muy pronto y aquello le pasó factura, viviendo cosas que no eran adecuadas para su edad. "Empecé a currar muy jovencito. Yo siempre he tenido ganas de vivir esa infancia que no viví. Hay ciertas cosas que los chavales de 12 años hacían como todos, pues yo ya me vi coartado para hacerlas. Yo veía a otros niños que tenían otras libertades y yo añoraba un poco eso", relató.

En los últimos años ha tenido que buscarse la vida y estuvo trabajando una temporada como camarero para tener ingresos. El actor cree que fue un "acto de rebeldía" apartarse del mundo de la televisión, del que no salió contento. "Está decepcionado con algunos compañeros de La que se avecina porque algunos no le han cogido el teléfono", contó el periodista Álex Álvarez.

Actualmente, sus ingresos son "mínimos" y vive con sus padres, en los que se apoya económicamente. "Está intentando volver a la interpretación", explicó el periodista.