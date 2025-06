Ayuso, la infanta Elena, Teresa Urquijo... los famosos que no se han perdido la Corrida de la Beneficencia

Nuevo lleno en la plaza de toros de las Ventas donde han sido muchos los rostros conocidos que no han querido perderse la tradicional Corrida de la Beneficiencia, una de las más importantes dentro del calendario taurino, donde se han lidiado seis toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq con Fernando Adrián, Borja Jiménez y Morante de la Puebla, que ha conseguido abrir muy emocionado la Puerta Grande del coso madrileño.

Y aunque en esta ocasión no ha estado presente Felipe VI (la última vez fue en 2023), la infanta Elena no ha faltado a esta cita, como gran aficionada a la tauromaquia que es, para presidir esta Corrida. La infanta Elena estuvo en la barrera acompañada de su buena amiga Rita Allendesalazar. A unos metros se encontraba su hija, Victoria Federica, que ha sido imagen del cartel de San Isidro 2025, recién llegada del Rocío, donde ha acudido por primera vez con la hermandad de Triana, y donde hizo un homenaje a su madre con un vestido que lució la infanta Elena en 1984. Victoria, no ha estado acompañada de su pareja, Borja Moreno Oriol.

José Antonio Morante que ha brindado su primer toro a la infanta Elena

Una de las más aplaudidas fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado acompañada del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Allí han coincido con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, acompañado por su mujer, Teresa Urquijo, que se encuentra en la recta final de su embarazo. El nacimiento de su primer hijo, Lucas, está previsto sobre el día 24 de este mes, día de la festividad de San Juan. También se encontraban en la plaza otros rostros de la política como la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el exministro José María Michavila, la diputada Noelia Nuñez, el alcalde de Arganda Alberto Escribano o el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante acompañado de su mujer, Mónica Álvarez del Manzano, que compartió burladero con el presentador Ramón García.

Victoria Federica de Marichalar que ha acudido sin su novio, Borja Moreno Oriol

Muy cerca de la infanta Elena se encontraba el ganadero Samuel Flores, que estaba acompañado de su mujer Isabel Santos-Suárez. También en la barrera se ha podido ver a Rafael Medina, duque de Feria con el chef Mario Sandoval.

También se pudo ver a Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional, así como el juez Santiago Pedraz acompañado de su mujer Elena Hormigos o la periodista y presidenta de la Asociación de la Prensa, María Rey.

El mundo taurino tampoco ha faltado a la cita José Ortega Cano, Javier Conde, Tomás Rufo o Miguel Abellán acompañado de su pareja, la novillera Olga Casado.

