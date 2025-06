Cruce de acusaciones entre Alejandro Sanz e Ivet Playà: ¿posible extorsión?

Alejandro Sanz ha querido contar su verdad y cortar por lo sano. Ayer lanzó un comunicado en Instagram contestando a Ivet Playà, la fan a la que conoció en 2015, cuando ella tenía 18 años, y con la que mantuvo una relación sentimental clandestina. En dicho comunicado Alejandro expresa la razón por la que Ivet está dolida con él.

"Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores, te dije que no. Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", ha comentado el cantante en Instagram.

Lamine Yamal, de 17 años, aparece en la portada de una revista acompañado de la influencer y youtuber gallega Fati Vázquez con quién se relaja y divierte en la cubierta de un barco en el sur de Italia. Puede sorprender que al ser menor de edad no salga con la cara pixelada, pero como habitualmente sale en las portadas de la prensa deportiva sin pixelar, aunque tratándose de la vida privada...

Hola lleva a portada a Belén Écija, hija de Belén Rueda, que se ha casado en Menorca, en una ceremonia con 300 invitados donde la madre de la novia ha sido en la invitada estrella de la ceremonia. No se trata de una exclusiva, sino que los novios les han cedido las imágenes desinteresadamente, y que han sido realizadas por la fotógrafa Paloma González Rey.

Hola también lleva un amplio despliegue de actividades de familias reales comenzando por Felipe VI con el uniforme de piloto, fotografiado al más puro estilo "Top Gun" en el avión Pilatus PC-21 en el que se formará la princesa Leonor subiendo a bordo del Blas de Lezo para continuar con su instrucción. También dedica unas páginas a Kate Middleton con un diseño en un azul aguamarina que recuerda mucho a uno de los que lució su suegra, Diana de Gales durante Trooping the Colour, con motivo de su cumpleaños.

Ya en Diez Minutos, podemos ver a Rosalía con su novio Emilio Sakraya, y que es cantante, además, de actor. La pareja ha sido fotografiada paseando por Barcelona con unos atuendos poco discretos. Por su parte, Semana se ha decantado por la boda de la influencer Susana Molina que se ha casado en Madrid rodeada de influencers como Anabel Pantoja o Nagore Robles.