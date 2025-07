José Fernando y el entorno de Ortega Cano, en shock por la muerte de Michu

Ha fallecido Michu, la mujer que saltó a la fama por haber sido la pareja de José Fernando Ortega, el hijo del torero Ortega Cano y hermano de Gloria Camila. Michu ha sido hallada sin vida en su casa de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, a la edad de 33 años.

Aunque a estas horas poco se puede decir sobre la causa de la muerte, todo apunta a que habría fallecido por un problema del corazón. Ya en 2018 fue operada por una enfermedad que sufría desde que nació y desde entonces había sido intervenida en varias ocasiones, de hecho tenía una discapacidad del 38 por ciento. Al parecer fue retrasando un posible trasplante e incluso en su segundo embarazo, que no llegó a término, reconoció que era casi mejor no haber tenido a ese bebé porque hubiera puesto en peligro su vida.

La historia de amor de la joven y el hijo de Rocío Jurado comenzó en 2013, cuando se conocieron en una discoteca. Una relación repleta de altibajos e idas y venidas, fruto de la cual nació su primera y única hija, a la que pusieron Rocío en honor a su abuela paterna, en mayo de 2017. A principios de 2024 la pareja decidió darse una nueva oportunidad y Michu se quedó embarazada, aunque poco después rompían definitivamente tras una infidelidad de José Fernando.

La pequeña Rocío ha sido y es una niña muy querida por su familia paterna, a pesar de las diferencias que tenían con Michu, cuya relación no era fácil. De momento no se sabe qué va a pasar con la niña a pesar del deseo del padre de ocuparse de ella, aunque José Fernando no está ni para custodiarse a sí mismo ya que vive internado en un centro especializado en salud mental. Seguramente, la niña seguirá con su familia materna siempre con el apoyo de la familia paterna, como siempre ha hecho.

La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas sigue coleando. Aunque ayer por la tarde Leticia Requejo en Tardear, comentó que el motivo de la ruptura es "el tiempo que han estado separados, que les ha pasado factura y ahora no es el momento para que estén juntos", parece ser que al regresar de Honduras Álvaro se fue a Marbella a descansar, un lugar donde hay viejas amistades, muy discretas. Parece ser que el "desfogue" ha sido de traca final.

Ana Duato, absuelta junto a su marido el productor Miguel Ángel Bernardeu, por la Audiencia Nacional de los delitos fiscales del Caso Nummaria. La actriz ha dicho que no es justo que "alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad".

En el caso de Imanol Arias, la condena deriva del pacto de dos años y dos meses de cárcel que alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción por cinco delitos fiscales entre 2010 y 2013.

El atestado de Cayetano Rivera todavía tardará en llegar, según su abogado Joaquín Moeckel. En los juzgados de Plaza Castilla le han dicho que "todavía estaban haciendo los del mes de mayo", por tanto el atestado, tardará. En función de dicho atestado, la denuncia sería por detención ilegal. El abogado también confirma que no se ha pidió ninguna analítica en el hospital, tan solo se proporcionó un parte de lesiones.