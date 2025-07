Juan Avellaneda habla de su momento más duro: "El cáncer de testículos sigue siendo un tabú"

Juan Avellaneda se ha consolidado como uno de los nombres más reconocidos en el mundo de la moda española, pero su historia va mucho más allá de las pasarelas y el diseño. Ahora se ha adentrado como escritor con Flashing Lights, una novela ambientada en el mundo de la moda que mezcla la realidad y la ficción.

"Cuanto más fuerte es una anécdota, más real es", confesaba en el programa Y ahora Sonsoles. El diseñador y estilista revela los secretos de las pasarelas y los camerinos, exponiendo la industria de la moda desde el punto de vista más crítico a todos los públicos.

El cáncer: su momento más duro

El diseñador se ha sincerado sobre uno de los momentos más duros de su vida, el cáncer de testículos que le diagnosticaron a los 26 años. Esta enfermedad ha afectado a su familia, ya que su padre padeció cáncer de piel y su madre cáncer de mama, revelando así que "hay un componente genético".

En su momento "fue un shock" y un "duro golpe de realidad" recibir la noticia, aunque no necesitó un "tratamiento agresivo", transformó su forma de ver la vida y optó por cambiar de profesión: de ingeniero a la moda: "El cáncer me obligó a replantearme todo". "Era un cáncer testicular y yo decía que estaba hasta las pelotas", confiesa entre risas, "se somatizó absolutamente".

Pese a que durante mucho tiempo evitó hablar de su enfermedad, cuando lo hizo detectó que "el cáncer de testículos sigue siendo un tabú", y con el tiempo ha descubierto que "puede que por hombría, a la virilidad", confesó en pantalla. "Funciona todo igual", comenta sobre la incredulidad de ese tipo de pensamientos, "y si no funciona te has salvado".

"Aluciné con la cantidad de madres que me escribían para contarme los casos de sus hijos. Me preguntaba: ¿por qué no me escriben ellos directamente? ¿Qué les impide hablarlo?", visibilizaba.

Su gran amor

Su pequeño y reciente tesoro de unas trescientas páginas va dedicado a su marido, Sergio Corbera. "Este libro también es el amor que siento por alguien que nunca he podido expresar". La pareja ha compartido 14 años de amor y Avellaneda nunca ha hablado públicamente de él porque "no pertenece a este mundo", ya que trabaja en finanzas.

El libro ha sido todo un atrevimiento para desvelar aspectos de su vida, como que es "abuelastro": "Tengo 43 años y soy abuelo. Una es bebé y la otra tiene dos años", confesaba. "¡Es un regalazo! Nunca lo había contemplado y ahora no me imagino sin ellas", relataba sobre las hijas de Sergio.