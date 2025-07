La hermana de Michu declara la guerra a los Ortega y explota contra Gloria Camila

Cuando no se ha cumplido una semana de la inesperada muerte de Michu la guerra mediática entre los Ortega Cano y la familia de la fallecida ya ha dado el salto a los platós. Pese a que José Ortega Cano y sus hijos Gloria y José Fernando no tardaron en desplazarse hasta Arcos de Frontera para dar el último adiós a la joven y acompañar sus familiares en estos momentos tan complicados, parece que esto no ha sido suficiente para ellos, que apenas unas horas después de enterrar a Michu, ya han visitado el plató de TardeAR para criticar la actitud que han tenido durante estos años con la pequeña que los une.

La primera en comenzar la más que probable gira de apariciones ha sido Tamara, la hermana de la fallecida, quien ha confirmado que las causas de fallecimiento está relacionada con el problemas que tenía con el marcapasos, sobre el que ella misma le había insistido en acudir al médico para revisarlo: "Al tener dos paradas cardiacas, intentaron ayudarla. Tenía pulsaciones, escuché el monitor. Se paró. El equipo médico no pudo hacer nada, utilizaron todos los medios".

Sobre la existencia de un escrito que habría dejado su hermana con sus últimas voluntades, entre ella que José Ortega Cano se ocupase de su hija de ocurrirle algo, como finalmente ha pasado, Tamara no sabe "a ciencia cierta" si eso es cierto: "Nosotros no sabemos si eso es verdad, pero ella sí quería hija tuviese un vínculo". Aseguró, confirmando el deseo de la fallecida de que su hija no perdiese el contacto con la familia de su padre.

Pese al buen entendimiento de Michu con la familia Ortega Cano, con los que había llegado a una especie de pacto de no agresión por el bien de la niña, Tamara cree que en el tanatorio ha habido "un claro distanciamiento" entre ellos: "Ortega y su familia son los que tienen que ponerse en contacto y ocuparse de esa niña también. Mi hermana era la que vinculaba a la niña. Ellos no se han ocupado de en unas Navidades ir a por la niña, no saben qué les hace falta, ni en qué colegio está. Todo ha sido mi hermana".

Especialmente dolida está con Gloria Camila, a la que acusa de no haberse "ocupado jamás" de la niña: "Nunca se ha ocupado de ella, podría haberse preocupado más. Mi hermana iba a Madrid y le llevaba a la niña. Ahora mi hermana no está. ¿Se va a ocupar Gloria de ella? (...) Ayer se fue después de enterrar a Michu, tiene exámenes. Yo también estudio, tengo trabajo y una hija. Me estoy preocupando de que la niña siga en el mismo colegio, quién la recoge, si falta algo. No venir e irse de concierto", continuó en TardeAR con sus reproches.

Tamara exculpa a José Fernando, pues aunque es el padre de la criatura, está en un centro "y no puede hacerse cargo de ella" y vuelve a señalar a Gloria: "No ha ejercido de tía". Tampoco cree que José Ortega Cano sea el más indicado para hacerse cargo de la menor debido a su edad: "Es mayor y no está con una mujer y eso es muy importante".

En una conversación con José Fernando, desvelada por la invitada, el padre de la pequeña le confirmó sus deseos de que se quedase en Arcos de la Frontera y descarta la idea de trasladarla a Madrid y alejarla de su entorno: "Son nueve meses de curso. Estamos mi madre y yo pero su otra tía también se tiene que ocupar. José está en un centro, Ortega siempre está de negocios y viaje (...) Tienen que poner de su parte. Que pregunten si le hace falta o no le hace falta algo a la niña. Somos adultos, que siga teniendo vínculo con ellos. No voy a estar mendigando. Ella no se va a venir a Madrid, no se han ocupado nunca".