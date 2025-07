James Brolin, el marido que más le ha durado a Barbra Streisand

A sus ochenta y cinco años, que cumple este 18 de julio, James Brolin es uno de los más conocidos actores de series de televisión en los Estados Unidos, con proyección internacional en algunas de ellas, más que en el cine donde desde luego también intervino: rodó películas, aunque por lo general en papeles menores o de antagonista. Se casó en tres ocasiones, la última con Barbra Streisand, con quien ha celebrado sus veintisiete años de casados el reciente 1 de julio.

Natural de Los Ángeles, su verdadero nombre es Craig Kenneth Brurdalin, hijo de padre constructor de obras. Tardó en su juventud por decidirse a ser actor, aunque de chico admiraba mucho a James Dean. Conoció a Ryan O´Neal, quien lo animó a ir a una agencia de contratación de actores. Entró en la Universidad y también se inscribió en una academia de Arte Dramático, donde coincidió por cierto con Clint Eastwood.

Sus primeros papeles en la televisión fueron como actor de reparto. Hasta que le llegó su primer momento de gloria como protagonista de Marcus Welby, una serie de gran éxito en muchos países, como España, cuando se emitía aquí aún en blanco y negro. Dada su proliferación de trabajos en la pequeña pantalla logró un Emmy, el mayor galardón en ese formato. También dos Globos de Oro, correspondientes a su faceta cinematográfica, en la que descolló con papeles de cierta relevancia en Traffic, Atrápame si puedes, Sweet Tooth y otros títulos. No fue, ciertamente, un galán de primera magnitud, mas hemos de reconocer su eficacia como actor, que no iba de guapo siempre.

Jan Smithers y James Brolin

A los veinte años de edad resolvió buscarse un sobrenombre artístico, eligiendo, ignoramos por qué, el de James Brolin. A los veintiséis se casó por vez primera con la actriz Jane Cameron Agee, a quien conoció en el rodaje de Batman, con quien tuvo dos hijos, uno de ellos, Josh, también hoy actor de cine. Se parece muchísimo físicamente a su progenitor. En 1984, James Brolin se divorció y dos años después se enamoró de otra actriz, Jan Smithers, con quien coincidió en el rodaje de la serie Hotel. También fueron padres de dos hijos. La ruptura de la pareja se produjo en 1995, y poco después ella falleció en accidente de coche.

Un año más tarde, presentados por un amigo común, James Brolin conoció a toda una gran estrella de la canción y asimismo del cine, Barbra Streisand. Queda dicho que el 1 de julio de 1998 contrajeron unión matrimonial. La prensa internacional se ocupó de difundir datos e imágenes de aquel enlace celebrado en California, significando que ella era toda una diva y él, aunque no desconocido, gozaba ostensiblemente de menor popularidad. Mas no hemos de incidir en tantas otras parejas en las que es ella la que aporta más dinero al hogar, socialmente más reconocida, en tanto ellos se encuentran a menor nivel económico y profesional.

Los celos han roto no pocas uniones cuando los maridos en tal situación no soportan que sus esposas sean más relevantes para los demás. En el ambiente artístico eso es frecuente. No es, desde luego, el caso de Barbra Streisand y James Brolin, que destacan por lo bien que se llevan. La gran estrella de la música nunca ha tenido un esposo que le durara tanto. Se casó en dos ocasiones: con el actor Elliottt Gould (1963-1971), con quien tuvo un hijo, y esta otra con James Brolin. No contamos sus otras parejas sin papeles de por medio, que fueron de corto recorrido.