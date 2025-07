Ana de Armas, el androide que acompaña a Tom Cruise en la exclusiva mundial de 'Hola'

Hola lleva a portada en un recuadro inferior una EXCLUSIVA MUNDIAL que amplía en páginas interiores con media docena de fotos y un titular: "Las imágenes definitivas de Ana de Armas y Tom Cruise navegando juntos en Menorca". En las fotografías, tomadas el pasado 30 de junio entre Cala´n Bosh y el Cap D´Andratx, en el suroeste de la isla, vemos a los dos actores en la cubierta de un velero. Ana con un vestido ibicenco blanco y bikini negro debajo; Tom con una camiseta técnica para protegerse del sol y bañador bermudas. Los dos lucen sendos sombreros de Panamá y dice Hola que conversan. No parece que la charla sea animada. Y sobra decir que la química entre ambos es la misma que la que existe entre Pedro Sánchez y Feijóo, por poner un ejemplo.

Es evidente que están juntos, aparentemente solos. Pero de ahí a decir que existe una relación romántica entre ambos o una historia de amor… hay un trecho. El protagonista de Misión Imposible parece que está más concentrado en su teléfono o en mirar al tendido y Ana está a que le de el sol en las piernas. Atrás quedó su noviazgo con el hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel, una relación que no le conviene en su escalada hollywodiense.

Y ya encima el remate: la actriz está leyendo un libro que podría esconder un mensaje oculto. Se trata de la novela "ANNIE BOT", escrita por Sierra Greer, cuya sinopsis dice así: "Una androide sexual llamada Annie Bot ha sido creada para satisfacer las necesidades de su dueño. Una novia perfecta que le hace la cena, le limpia y satisface sus necesidades sexuales". Es ciencia ficción, o al menos ficción.

Sheila Casas olvida a Escassi con bikinazo en la portada de Diez Minutos

Mucho más real que Ana de Armas es Sheila Casas, que ha sido fotografiada correteando en bikini por las playas de Cantabria sólo unas horas después de que Álvaro Muñoz Escassi comunicase la ruptura de la pareja copiando un texto de desamor de la cantante Tini Stoessel.

En las fotos Sheila luce tipazo y tatuajes y se deja fotografiar por Óscar, su hermano pequeño y paño de lágrimas durante toda esta historia. La familia se ha reunido en la casa que tienen en el norte, cerca de las espectaculares playas de Somo, Noja y Ajo, donde han sido tomadas las imágenes.

Su hermano Mario también es portada en Diez Minutos. La revista se pregunta si hay boda a la vista, a pesar de que lleva saliendo con la influencer Melissa Pynto hace solo unos meses.

Los tentáculos de Laurence Debray llegan también a Froilán

Hola ha aprovechado que Froilán cumple 27 años para encargarle a Laurence Debray, la biógrafa oficiosa de Juan Carlos I, que realice un retrato del nieto más díscolo del que fuera rey de España. Dice la escritora que le conoció a principios del invierno de 2023 en Abu Dabi. "Era un joven apuesto, con una presencia radiante, pero con una mirada inquieta: que llegaba a un país que no conocía y a una vida que no había elegido". Teniendo en cuenta que en este momento Debray es la única voz autorizada de ese lado de la familia, nos tenemos que creer su historia. Es decir, que Froilán se marchó a vivir con su abuelo obligado. "Le precedía su reputación de granuja".

La adaptación fue inmediata. "No es de los que piden consideraciones especiales, no defraudó a su abuelo". Dice que se presentó fresco al desayuno a las ocho de la mañana, antes de continuar con su sesión diaria en el gimnasio". Luego se instaló en un apartamento del centro con un amigo "amueblado con muebles de Ikea". Lo suyo no es la cocina, se jacta de saber hacer pasta carbonara, y su prioridad era ponerse a dieta, hasta el punto de hacer el Ramadán como sus propios compañeros de trabajo" (sin comentarios). "Sin agua ni comida (…) y por supuesto ni una gota de alcohol". "Aguantó, aunque se reunía con nosotros para almorzar en excelentes restaurantes. Nos miraba comer sin pestañear mostrando una voluntad de hierro". Todo esto se rumoreó y ahora sabemos que Debray era la fuente de los periodistas pacatos que compraron esta historia.

Añade la biógrafa que no le gusta el escrutinio al que se le somete. "Se sienten (él y sus primos) constantemente juzgados sin haber pedido nada". Conocemos gracias a Debray además que es disléxico y que ha tenido que superar éste y otros traumas, como el divorcio de sus padres y "las relaciones abusivas". Y su abuelo le adora.

Pero no ha suavizado su carácter, "a flor de piel". "Tiene fisga (´burla que se con arte se hace de alguien usando palabras irónicas o acciones disimuladas´, RAE), no se deja pisotear, pero su inmensa generosidad y sensibilidad le han cegado en ocasiones". Y remata: "Se siente bien, lejos de las convenciones de la Corona española".

Semana, la revistas que más entrevistó a Michu, recupera sus últimas confesiones

"Doy gracias a la vida por haber llegado a los 33 años", leemos en Semana unos días después del fallecimiento de Michu. María Jesús, la madre de la hija de José Fernando Ortega Jurado, concedió varias entrevistas a esta revista. Ahora las han rescatado para recordarla.

Michu compartió con Semana momentos tan importantes como el bautizo de su hija o el anuncio de su segundo embarazo. También explicó en esta revista que había tenido que renunciar a ese bebé por motivos de salud. Dice la publicación que se emocionaba al hablar de su Rocío y que se rompía cuando confesaba su dependencia emocional con José Fernando. Y un lamento: "Nunca me ha dado el lugar que me correspondía".

Semana también recuerda que hay mucho contenido que nunca podrán publicar, pero que hoy toma relevancia porque muestra su imagen más vulnerable. "Yo he estado muy sola con mi niña Rocío. Por amor una hace lo que haga falta, pero la verdad es que nunca he tenido el apoyo de una pareja como tal y eso es muy duro".

No se cuidaba lo suficiente (fumaba) y nunca quiso dar pena, ni siquiera cuando reconoció a la revista lo difícil que le resultaba llegar a fin de mes. Se hacía todos los meses 1.200 kilómetros para que la niña viese a su familia paterna mientras ella se quedaba en casa de alguna amiga a dormir y pagaba la mitad de los gastos. Michu además soñaba con el futuro. Quería convertir su casa de Santa María en una casa rural, había estudiado para ello. Su ilusión era gestionar su propio apartahotel y conocer mundo en una autocaravana con su niña. "Pero por mis problemas de corazón no pienso nunca a largo plazo". Descanse en paz.

Tana Rivera habla en Hola de su familia (y de las joyas que promociona)

Cayetana Rivera, la hija de Fran y Eugenia Martínez de Irujo, llega a las portadas con la intención de quedarse. Aunque parecía que se iba a distanciar del mundo del papel couché, al final ha preferido ser imagen de algo y conceder entrevistas. En este caso promociona joyas de Rabat.

En cualquier caso es un lujo tenerla como nuevo personaje del corazón. Le sobran los motivos, que diría Sabina: es nieta e hija de famosos y pertenece a dos de las dinastías que más momentos de gloria han dado a este mundo, los Ordóñez y los Alba.

Casualmente la publicación coincide con la noticia de la ruptura de su noviazgo con Manuel Vega, información que ni siquiera se comenta en la entrevista. De hecho Tana fantasea con su boda y no confirma en ningún momento que la relación haya terminado.

Sara Carbonero pasa su primer verano con Jota Cabrera

Sara Carbonero sí tiene química con Jota Cabrera, el empresario canario con el que sale desde principios de año y con el que ha sido retratada por Hola durante sus vacaciones en Cádiz.

Vestida con un bañador naranja y abrazada a su novio, Sara ha pasado unos días con sus amigas, entre las que se encuentra Raquel Perera, la exmujer de Alejandro Sanz. Hola da con una clave. Según la revista, no es la primera vez que vemos a la periodista disfrutar de unos días de sol y playa con su pareja, pero sí es la primera vez que lo hacen junto a los dos hijos de la presentadora.

Cóctel de noticias

Hola desvela los detalles de la boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie. Será en España el próximo mes de octubre y se barajan dos posibles escenarios: la Ribera del Duero o Andalucía, la comunidad en la que nació. Ella es natural de Marbella.

Kate Middleton reaparece radiante y todas las revistas se hacen eco de sus salidas. La princesa de Gales es un caramelo para los medios y su regreso tras varias semanas apartada es una inyección de estilo.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo pasean a su bebé. Todas las revistas publican la primera salida de la pareja con el pequeño Lucas, una imagen familiar en la que vemos al alcalde madrileño empujando el cochecito mientras la mamá lleva a su hijo en brazos. El pequeño será bautizado el viernes 18 de julio en la finca en la que se casaron.

Eugenia Osborne celebra su tercer aniversario de relación con Miguel Barreiros. Los dos se han escapado sin los dos hijos de Eugenia a Galicia y han aprovechado para celebrar además el cumpleaños de su novio, leemos en Hola.

También salen desde hace tres años Michael Iglesias y Julie Steen. El hijo mayor de Julio y Miranda suele pasar el verano en Marbella con su novia, una belleza nórdica de 23 años que ya es una más de la familia.