La enfermedad de José Fernando será clave para la tutela legal de su hija

Gloria Camila Ortega anunció medidas legales contra Tamara, hermana de Michu, tras sentarse en un plató de televisión para cargar contra su familia. "Ellos no se han ocupado de decir 'vamos a estar con la niña', 'qué le hace falta', no saben en qué colegio está... Todo ha sido mi hermana, de ellos no ha salido nada. A quien más me refiero es a Gloria Camila", confesó sobre la hija de Ortega Cano, a la que acusó de no ejercer de tía.

Sin embargo según 20 Minutos, José Fernando Ortega, el padre de la criatura, ha afirmado con firmeza que "la niña se viene a Madrid conmigo. Si no puede estar conmigo, estará con mi hermana". Esto se lo habría dicho a Inma, la abuela de la niña, durante una conversación telefónica el martes pasado. La decisión podría competer a un tribunal al estar él tutelado.

Siguiendo esta línea, Beatriz Cortázar recordó en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico que en esta historia "hay un padre que no ha perdido la patria potestad". No obstante, Federico Jiménez Losantos recordó que José Fernando está "sujeto a la evaluación psiquiátrica de la gente que le trata". "Ponte en el lugar del médico. Si se le cruzan los cables y pasa algo, ¿qué es de ese médico?", señaló.

El director de Es la mañana recordó que tiene "capacidad legal" para quedarse con la niña pero la patria potestad también implica unos cuidados de la menor. "Que la enfermedad de José Fernando esté tratada no significa que esté resuelta. Simplemente necesita seguir tratándose y no sale porque no está bien", añadió. "Probablemente, visto cómo es Tamara, la niña esté mejor con Gloria Camila, pero eso quiere decir que la vas a sacar de su régimen de vida, su entorno... Ahora, ¿a una niña que acaba de perder a su madre la vas a sacar del pueblo?", se preguntó.