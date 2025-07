La verdadera relación de Iker Casillas y Juliana Pantoja: "Es diversión de un grupo de amigos"

La vida sentimental de Iker Casillas vuelve a ocupar titulares, y una vez más, el motivo tiene nombre de mujer. Tras varios episodios mediáticos y romances que no pasaron desapercibidos, el exjugador del Real Madrid vuelve a ser noticia, esta vez por su escapada a Colombia con una psicóloga llamada Juliana Pantoja Beltrán.

Iker Casillas compartió en sus redes sociales varias imágenes de sus vacaciones en Colombia, donde también se encuentra la colombiana, con quien coincidió durante los últimos días. La joven trabaja actualmente en una empresa del sector sanitario en Bogotá y reside allí desde hace al menos un año.

¿Hay un romance entre ellos? ¿Se están conociendo de una forma más íntima? Son las preguntas que surgieron en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, pero según Paloma Barrientos, no hay noviazgo: "No estaba con esta chica solo. Es diversión de un grupo de amigos y estas fotos se sabe que iban a publicarse porque están en Instagram".

"Es una certeza que no hay ninguna relación sentimental. Este señor está soltero, estaba con su pandi o lo que sea y estaba esta chica. Si hubiera algún tema que Iker no quisiera que se sacara, no tendríamos estas fotos", añadió la colaboradora. "Iker está soltero siempre y tiene alegrías. Es guapo, joven, soltero... Pues que vaya encadenando chavalas", opinó Isabel González.