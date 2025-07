Cayetano Martínez de Irujo regresa a la portada de 'Hola' para seguir ajustando cuentas con sus hermanos

Vuelve Cayetano Martínez de Irujo a la portada de Hola en esa relación extraña que mantiene con los medios rosas y que le llevan a despreciarlos o frecuentarlos, dependiendo de dónde venga el viento. O el dinero. Esta semana posa sonriente en la portada de su revista de cabecera, la que seguramente se llevará la exclusiva de su boda, para narrar "su historia jamás contada". Aunque tiene un libro con su biografía.

El escenario elegido para el reportaje es la finca "Las Arroyuelas", la misma en la que en dos meses se casa con Bárbara Mirjan. Allí desarrolla además "un ambicioso proyecto agropecuario" que espera ampliar. "Estoy duplicando la rentabilidad". Cayetano vive en estas tierras, que heredó de su madre y que conforman su hogar. Asegura que cada vez le cuesta más viajar a Madrid. Y eso que su futura esposa vive en la capital. "Bárbara es una mujer absolutamente excepcional. Sabe que la adoro y que la valoro. Es inteligente y es resolutiva, como pocas personas que he conocido en mi vida. Bárbara se adapta a todo".

Después, desgrana su día a día y el estado de sus finanzas. "Estoy aprendiendo a ser empresario sin dinero, como el 90 por ciento de los empresarios". Cómo gestiona sus cultivos, que ha cerrado La Motilla como hotel boutique porque los inquilinos rompían todo que ha vuelto a montar. Que lo duro fue tener que dejar de hacerlo en alta competición.

Y al final de la entrevista aborda cómo están las cosas con sus hermanos. "Eugenia y yo volvemos a tener relación, aunque no de la misma manera. Hay otro tipo de relación". Y sin mencionar a su hermano Carlos, con el que no se lleva muy bien, sentencia qué le parece que haya heredado el ducado: "Todos tuvimos absolutamente claro que el heredero no se elegía ni por alto, guapo, listo o capaz, sino por haber nacido el primero". "Pero desde luego jamás hubiera abierto los palacios al público como ha hecho él… es lo contrario a lo que hubiera querido mi madre".

Irene Urdangarín regresa a España y se reencuentra con su novio, Juan Urquijo

La sobrina de Felipe VI ha regresado a España tras nueve meses estudiando en Oxford, cuenta Hola con varias fotografías que recogen un paseo con el que sigue siendo su novio, Juan Urquijo.

Aunque se había rumoreado que la pareja estaba en crisis y que la distancia había hecho mella en la relación, la realidad es bien distinta. Hola recoge una de sus salidas por Madrid, muy sonrientes y comedidos, sin mostrarse cariñosos quizá sabedores de que les están fotografiando. La realidad es que se ven más de lo que creemos, pero ahora tenemos una prueba gráfica.

Sofía de Borbón estudiará tres años fuera de España

Hola nos da este miércoles "las seis claves" de la nueva vida de la segunda heredera al trono español. La Casa Real daba a conocer hace unos días que Sofía de Borbón va a estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales fuera de España en un centro adscrito al Atlantic Collegue en el que ha cursado el Bachillerato. Según Hola, ha sido ella la que ha pedido a sus padres seguir estudiando en el extranjero. Quería una línea de continuidad y ahora "suma a la formación académica el desarrollo de las habilidades blandas". Cultivar la vida y el mundo que queremos ver mañana, apunta el centro universitario. Tendrá que fomentar las inteligencias cognitiva, social, emocional y práctica y para ello va a tener a su disposición varios "coaches" de desarrollo personal.

Añade la revista que el Forward College en el que va a estar admite una solicitud de cada once y que Sofía, que es políglota, podrá aprender además portugués y alemán, ya que francés ya sabe. Lo que se desconoce es dónde va a vivir durante sus estancias en Lisboa, París y Berlín. Según Hola, a los 18.500 euros anuales que cuesta esta Universidad, se sumarán los gastos de vida, que varían de los 11.000 euros de la ciudad portuguesa a los 16.000 por año de la alemana.

El rey Felipe, el gran apoyo de su madre

Semana dedica su portada al rey Felipe y a su madre, Sofía de Grecia, con una fotografía de uno de sus últimos actos públicos. Los dos recibieron en el palacio de la Zarzuela a los responsables del Banco de Alientos Fesbal y nos regalaron una imagen poco habitual. Cogida de su brazo, la reina Sofía posó sonriente junto al heredero, algo que, según Semana, no hacía desde 2010.

En noviembre Sofía cumplirá 87 años y lo va a tener que celebrar con el lanzamiento de las memorias del que todavía sigue siendo su marido, Juan Carlos I, a pesar de las distancias y los desagravios públicos. Sin embargo, sí estará con ella su hijo Felipe, que "siempre le arranca una sonrisa".

Alejandra y Carlo lucen palmito en Ibiza con la abuela de Mar Flores

Diez Minutos saca en portada a Carlo Constanzia y Alejandra Rubio, dos ejemplos de buen estado físico y felicidad estival. Según la revista, han disfrutado de Ibiza con su hijo en la casa que tiene en la isla Mar Flores, la abuela de la criatura.

Quizá aprovechando que la tenían de niñera, Carlo y Alejandra se han divertido de lo lindo en la playa o en el barco que alquilaron, prodigándose arrumacos y dejando claro que, de crisis, nada de nada.

...y Carmen Borrego estrena bañador en la costa del sol

Salir en bañador en la portada de una revista hace que después sea más sencillo ponérselo y que te fotografíen sin discreción. Carmen Borrego es especialista en hacerlo: hace unos días la veíamos en Lecturas y ahora es Semana la que la ha "cazado" en uno de sus primeros baños del verano.

La colaboradora de televisión se ha marchado con su marido a las playas de Málaga y los dos se han pegado un chapuzón.

Cóctel de noticias

Chabelita vuelve a la carga contra su madre desde la portada de Lecturas. Isa Pantoja tiene depresión post parto y lo explica cabizbaja en la revista. Obviamente, parte de la culpa es de Isabel: "Me he sentido mal porque he comparado mucho con el primer parto, en quién estuvo allí y ahora mismo no está". Y define a su suegra como su única referencia materna.

Roca Rey celebra su primera año de amor con Marina Díaz. Hola ha retratado a la pareja durante un paseo por las playas de Cádiz, provincia en la que el torero se acaba de comprar una casa. Concretamente en el Puerto de Santa María.

Simeone va a ser abuelo. Su hijo Gianluca confirma en Hola la buena noticia con unas fotos de su embarazada novia, Eva Bargiela.

Froilán ya está de vacaciones. Semana publica una foto del hijo de la infanta Elena en Marbella, ciudad en la que ha pasado unos días con unos amigos.

Íñigo Onieva y El Turronero, juntos por negocios. Semana ha fotografiado a los dos empresarios en una de las reuniones que vienen realizando para poner en marcha el nuevo proyecto del marido de Tamara. Según Semana, José Luis López va a volver a ejercer de socio inversor en este negocio, que llevará el nombre de Vega Private Members Club.