Hailey Bieber habla del momento "más delicado" de su vida en medio de rumores de crisis con Justin

Hailey y Justin Bieber han protagonizado los grandes titulares de la prensa internacional del corazón por los intensos rumores de ruptura que llevan sucediéndose semana tras semana. Sin embargo, parece que la realidad está muy alejada de la ruptura inminente a la que parecía que se enfrentaba la pareja.

La empresaria y hasta hace a penas unos meses, dueña de la marca Rhode Skin, ha concedido una entrevista a Vogue Italia donde habla sin censura de cómo ha llevado siendo el centro de la polémica: "No es real", decía tajante. Y proseguía, "y esa es la cuestión: tengo una vida real. Mi vida real es despertar con mi preciosa familia, mi hijo, mis amigos y gente que me conoce, me quiere y yo los quiero".

El hijo en común de la pareja, Jack Blues, que dentro de un mes cumplirá un año, ha supuesto un punto de inflexión en sus vidas, en el que, por supuesto, su bienestar es la máxima prioridad de ambos, a pesar de que en los últimos meses se ha acusado al artista de no pasar tiempo con su hijo a lo que Hailey le defiende y le califica como un "padre increíble".

"El posparto es el momento más delicado que he vivido en mi vida, y aprender una nueva versión de mí misma es muy difícil. Y estar haciendo eso mientras entro a internet a diario y la gente dice: ‘Se están divorciando, no son felices’. Es una locura. No puedo ni empezar a explicarlo. Es una vida de locos", relataba al medio sobre la intensidad de los últimos meses lidiando a la vez con el posparto.

Swag, la excusa para mostrarse más juntos que nunca

Mientras los rumores acaparaban titulares, Justin y Hailey protagonizaron una primera aparición pública espectacular marcada por besos y miradas cómplices durante la fiesta de lanzamiento de Swag, el nuevo álbum del cantante, en West Hollywood el pasado 24 de julio.

Sin ir más lejos, Justin publicó en sus redes sociales una serie de fotografías a modo resumen de la increible fiesta de lanzamiento, donde en varias de ellas aparece como protagonista su mujer, desde dándose un beso, bailando o jugando al golf, en las que se ve a simple vista lo unidos que en estos momentos están.

Además, sus últimas imágenes en redes sociales son cotidianas y naturales, lo que puede parece un día normal en su día. En varias de ellas aparece su hijo de espaldas o de fondo, mostrando a sus seguidores que su realidad, aunque no la muestre, también es esa.

Vacaciones en territorio nacional

La Familia Real española no va a ser la única que va a pasar por territorio balear este verano 2025. Para sorpresa de muchos, la familia Bieber dio el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano el pasado 6 de julio en Mallorca, en un viaje de desconexión y tranquilidad mezclado con trabajo por la presentación de un nuevo color de brillo de labios de la marca de cosméticos Rhode, que como ella ha dejado claro en sus redes sociales, a pesar de haberlo vendido por más de mil millones de dólares, no se ha desvinculado de la marca, si no que ha asumido un nuevo rol para hacerla crecer.

Fan taken video of Justin Bieber and Hailey Bieber spotted in Mallorca,Spain recently ❤️☀️🥹 pic.twitter.com/rU4oLMvB4v — Justin Bieber News (@jbiebertraacker) July 8, 2025

El matrimonio alquiló una espectacular villa con enclaves de ensueño para disfrutar de las increíbles localizaciones de la isla además del lujo del que viven las celebrities internacionales que se desplazan al territorio. La villa tiene un precio que ronda los 25.000 euros por semana.