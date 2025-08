El espinoso tema que Isabel Pantoja podría vetar en su documental: "No saben cómo enfocarlo"

Después de meses retirada del mundo de la música y centrada en su recuperación personal, Isabel Pantoja prepara su gran reaparición. Uno de sus primeros movimientos fue desvelado en exclusiva por nuestro compañero Daniel Carande en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico: en breve estrenará una colaboración con el conocido grupo Il Divo. Un encuentro, el de la tonadillera con los cuatro cantantes, que hemos podido ver este miércoles en la portada de la revista Semana.

Pero esta no es la única sorpresa que la artista tiene preparada para sus seguidores, ya que 2026 podría ser uno de sus años más movidos, ya que tiene pendiente el estreno de un documental y una serie de ficción sobre su vida, que prometen dejar titulares de los más jugosos: "Es un misterio todo lo que rodea su vida y su silencio está haciendo que se restaure su imagen profesional. Siempre ha habido como un velo, nunca ha hablado claro de las cosas. Está educada en un ambiente con muchos prejuicios y hay muchos temas que deben ser dolorosísimos hablarlos en público", ha explicado la periodista Bea Miranda en la Crónica Rosa, en la que también han participado Ana Mateu, Verónica Caso y Beatriz Cortázar.

Para esta última, "es un silencio" que Pantoja "amortizará con creces": "En 2026 ser verá la luz el documental y luego una serie en la que participa como autora intelectual. Todo ese silencio que hemos reclamado que necesitaba respuestas por su partes, vamos a espectacular lo que ella va a contar, como lo ha vivido y cómo justificará su paso por la cárcel, los escándalos y las amistades que la han rodeado. Es el momento de que hable, no puede estar siempre callada y encerrada entre cuatro paredes".

El único tema que podría no tratar en este controvertido documental sería la no relación con sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. "El único tema que no me aclararon si iba a salir o cómo lo van a enfocar es el tema de los hijos. La no relación actual", ha explicado Cortázar. "No me lo quisieron aclarar. Del resto de temas como la cárcel, Julián Muñoz y esos temas espinosos, me confirman que hablará".