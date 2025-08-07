La prueba "crucial" que podría dar un giro a la denuncia de Cayetano Rivera a la Policía

Las contradicciones entre el atestado policial y el equipo judicial de Cayetano Rivera en todo lo relativo al altercado que tuvo lugar hace unas semanas en una conocida hamburguesería de Madrid siguen generando debate entre los colaboradores de la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico. Las presentadoras Ana Mateu y Verónica Caso, junto a los periodistas Daniel Carande y Paloma Barrientos han intentado aportar algo de luz a este complicado tema que promete meses de comentarios en la prensa.

"El atestado dice una cosa y el equipo judicial de Cayetano dice otra", ha recordado Ana Mateu, a lo que Paloma Barrientos ha aportado nuevos datos tras su charla con Joaquín Moeckel, abogado del diestro: "Lo que hay es una atestado, una denuncia y lo más importante, que en esa denuncia que han puesto piden poder ver las cámaras, que son lo que realmente va demostrar lo que que pasó en toda esa zona".

Las imágenes captadas por esas cámaras serían una prueba crucial en este litigio pues demostraría lo que realmente pasó aquella noche y si, efectivamente, Cayetano se puso agresivo con los trabajadores del establecimiento como asegura el atestado. "Le he preguntado si la filtración del atestado tiene fuerza en el juicio. Dice que es una vergüenza que se haya filtado y que aún no tiene ni registro la denuncia que puso por detención ilegal", añade Barrientos.

Para Verónica Caso, el que va a salir perdiendo con el tema de la denuncia es el propio Cayetano, pues "se está haciendo una bola innecesaria" de algo que podría haber quedado "en una anécdota": "El que va a seguir perdiendo con todo esto es Cayetano. Se está haciendo una bola innecesaria para lo que realmente ha sido. Nadie tiene derecho o sí a publicar un atestado, pero la denuncia hará que los medios sigamos hablando del tema y puedan salir cosas que a Cayetano no le beneficien".

Para Barrientos, la decisión de Cayetano de llevar este tema a los juzgados obedece a una sensación de injusticia e indefensión: "Si considera que es injusto que se ha pasado, pues está en su derecho de tomar medidas".