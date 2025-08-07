Los encuentros entre Lola Índigo y un conocido streamer avivan los rumores de una posible relación

Lola índigo se encuentra en un de los puntos más álgidos de su carrera profesional, después de hacer colaboraciones con grandes artistas nacionales e internacionales y terminar su gira "La bruja, La niña y el dragón" por todo lo alto en Barcelona, esta aprovechando estos días para disfrutar de sus amigos, familia, y ¿un nuevo amor?.

Hace unas semanas la artista fue una de las protagonistas de un fin de semana de ensueño en Ibiza, donde la pudimos ver disfrutando junto a Sebastián Yatra, uno de los artistas con el que también han corrido rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. Durante ese fin de semana también coincidieron en la isla con su ex compañera de Operación Triunfo y ex pareja de Yatra, Aitana, que celebraba su cumpleaños por todo lo alto.

Lola siempre ha zanjado los rumores de acercamiento explicando que tiene novio (anónimo) desde hace dos años y que entre el colombiano y ella sólo hay una bonita amistad. Sin embargo, hace unos días ella misma confirmaba su reciente soltería en una entrevista en el programa argentino 'Rumis': "No estoy enamorada. Estoy tranquila, enamorada de la vida y de mis amigos. Disfrutando mucho de mis amistades", comentaba.

Cuando se hicieron públicas estas declaraciones, las redes sociales estallaron recordando a un conocido streamer llamado IlloJuan con el que se ha dejado ver en los últimos meses y que, al tener pareja, los rumores pasaban a un segundo plano. Sin embargo, ahora, no hacen sino avivar más las especulaciones de una posible nueva ilusión de la artista.

Se conocieron en la grabación de una campaña publicitaria de un refresco, donde conectaron y tuvieron muy buena relación entre ambos. Los rumores realmente comenzaron en el cumpleaños de la artista en abril, donde también estuvo invitado el streamer. A los pocos días salió a la luz una foto de ellos juntos y abrazados, que enseguida se hizo viral, llamando la atención de todos sus seguidores.

Imagina ir al mercadona a comprar y verte a illo juan y lola en el pasillo de las colonias con la colonia de illojuan JSJDJSJSJSJ LOS AMO pic.twitter.com/3wF2hX0lYC — Sr. Ruqueza (@infarruco) July 13, 2025

En mayo también se dejaron ver juntos en el estadio en el que se disputaba el partido del Real Madrid contra el Barcelona. Donde además de disfrutar de una buena noche de futbol, se mostraron muy cariñosos y cercanos entre ellos, desde abrazos hasta sonrisas cómplices entre ambos, esto fue lo que hizo saltar las alarmas de una posible nueva ilusión de la artista.

En junio, en el barco donde se le vio junto a Sebastián Yatra, también se encontraba el streamer, que no pasó desapercibido para ninguno de sus seguidores, que empezaron a comentar la cantidad de planes que han hecho juntos desde que se conocieron hace apenas unos meses. Ese mismo mes también fue uno de los conciertos de Lola en Sevilla donde pudimos ver a Illojuan entre el público.

Por si todos estos "encuentros" entre ambos fueran pocos, hace a penas unas semanas Lola fue al concierto de Sebastián Yatra en el Marenostrum de Fuengirola donde también fue el streamer, que aunque entraron por separado, en el interior se les ha visto juntos, lo que ha provocado que en las redes sociales ya se hable de la pareja sorpresa de 2025. Sin embargo, estos son sólo rumores, ni la artista ni el IlloJuan han confirmado nada al respecto.