Sorprendente cambio de look de Victoria Federica en sus eternas vacaciones en Marbella

Si algo le gusta a Victoria Federica es disfrutar al máximo del verano: viajes, playa, sol y mucha música, son los planes favoritos de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Y qué mejor lugar para disfrutar de estos placeres de la vida que Marbella, una ciudad repleta de restaurantes, locales de ocio, mar y festivales de música destinados tanto a jóvenes como no tanto.

Este jueves la sobrina de Felipe VI se ha dejado ver por el municipio malagueño dispuesta a darlo todo con uno de sus artistas favoritos: Guitarricadelafuente. De hecho, pudo compartir unos instantes con el artista y suponemos que felicitarle por su trabajo y declararse fan. Además, compartió momentos de la actuación del cantante a través de varios stories de Instagram.

Lo más sorprendente de la aparición de Victoria Federica es el look festivalero que luce: un peina informal, divertido, arriesgado, que se aleja de la imagen recatada que la influencer trata de ofrecer. Para estos días de desconexión ha elegido unas pequeñas trenzas de raíz que muestran el lado más gamberro de nuestra royal.

En cuanto a su outfit, ha elegido un estilo informal, cómodo, con una camiseta estampado de rayas negras y beige, así como un cinturón ancho con detalles metálicos.

Lejos de estar triste o apesadumbrada por su reciente ruptura con Borja Moreno, con quien se le veía muy ilusionada en estos últimos meses, Victoria Federica se ha centrado en disfrutar de estos meses estivales refugiándose en sus amigos, Rocío, Inés Laffón y María Monfort Matutes, con los que se la ha visto disfrutar en un espectacular yate perteneciente a la familia de esta última.